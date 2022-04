Présidentielle. Le record régional du premier tour établi dans une commune d’Ariège

C’est dans une petite commune d’Ariège qu’a été établi le record, en Occitanie, du plus fort pourcentage de votes exprimés pour un candidat du premier tour de l’élection présidentielle. Une performance réalisée par Jean-Luc Mélenchon.

Jean-Luc Mélenchon signe le record du 1er tour de la présidentielle en Occitanie avec 78.26 % des voix à Loubaut en Ariège © DR

78,26 %. C’est le pourcentage de votes exprimés en faveur de Jean-Luc Mélenchon enregistrés à Loubaut en Ariège, ce dimanche 10 avril. Aucun autre candidat n’a connu un tel plébiscite en Occitanie, lors du premier tour de l’élection présidentielle 2022. Seuls Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont réussi à surclasser cette marque déjà impressionnante. À Hikueru en Polynésie française pour le président sortant avec 84 % des voix et dans la commune de Eourres dans les Hautes-Alpes pour le candidat insoumis qui s’adjuge également le record national avec 91,03 %.

Les meilleurs scores de la région

Derrière ce record de Jean-Luc Mélenchon, ce sont les candidats Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui signent les meilleurs résultats régionaux et complètent ce podium de plébiscites. La candidate du Rassemblement National a recueilli 66,67 % des votes exprimés à Oreilla dans les Pyrénées-Orientales. Le président sortant, lui, se contente de la troisième place avec 60 % des suffrages à Causse-Bégon. Une commune où, par ailleurs, Natahlie Arhaud réalise également son meilleur score.

L’Ariège, terre insoumise

Cette performance de Jean-Luc Mélechon, réalisée dans une petite commune comptant seulement 25 électeurs, s’inscrit dans une dynamique électorale qui a vu la France insoumise s’imposer dans le département. Particulièrement marqué à gauche, le village de Loubaut et ses 18 votants a plébiscité la gauche radicale et écologiste pour ne laisser qu’une voix à Jean Lassalle et Marine Le Pen. Sept des douze candidats n’ayant pas reçu le moindre bulletin.

Les résultats complets de la commune de Loubaut en Ariège