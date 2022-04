Présidentielle 2022. Jean-Luc Mélenchon s’impose encore en Ariège

Pour le premier tour de l’élection présidentielle, le candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est en tête des suffrages en Ariège. Marine Le Pen est deuxième, tandis qu’Emmanuel Macron est au pied du podium.

Ni Macron, ni Le Pen. Le candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s’est placé en tête du premier tour de l’élection présidentielle en Ariège, avec 26,07 % des suffrages. Dans ce département historiquement marqué à gauche, il devance de peu Marine Le Pen du Rassemblement national, qui obtient 23,94 des votes. Le président-candidat Emmanuel Macron de La République en marche complète le podium avec 19,71 % des voix. À noter, le score honorable de Jean Lassalle. Ce dernier se place quatrième avec 8,21 % des votes.

À Foix, le candidat de La France insoumise a séduit 31.33 % des électeurs, contre 21.06 % pour Emmanuel Macron et 17.93 % pour Marine Le Pen. Du côté de Pamiers, la candidate RN est première avec 26.63 % des suffrages devant Jean-Luc Mélenchon à 24.43 %.

Un score sensiblement identique à 2017 pour Jean-Luc Mélenchon en Ariège

Jean-Luc Mélenchon réalise un score sensiblement identique à celui de l’élection présidentielle 2017 en Ariège. Cette année-là, il avait obtenu 26,76 % des voix, devant Marine Le Pen à 21,70 % et Emmanuel Macron avec 20,92 % des votes.

Malgré ce score, le leader de La France insoumise manque la marche pour le second tour le 24 avril. Comme en 2017, ce sera un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils ont notamment laissé loin derrière eux les candidats des partis historiques que sont Les Républicains et le Parti socialiste. Valérie Pécresse n’a obtenu que 4,79 % des suffrages et Anne Hidalgo 1,74 %.