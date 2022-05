L’Ariège se mobilise pour la Journée mondiale de la lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie 

Deux actions seront effectuées en Ariège pour la journée mondiale de la lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. À l’occasion, le château de Foix sera illuminé des couleurs du drapeau LGBT+. Une journée de mobilisation sera également effectuée à Lavelanet.

photo d’illustration. Un drapeau LGBT sera hissé lors de la journée mondiale de la lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie à Lavelanet. zeevveez – CC BY 2.0

Du rouge, de l’orange, du jaune, du vert, du bleu et du violet habilleront les murs du château de Foix, en Ariège, à l’occasion de la journée mondiale de la lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, ce mardi 17 mai. Dès ce lundi soir, et ce jusqu’à vendredi, les riverains pourront admirer les couleurs du drapeau LGBT+ sur ce monument symbolique ariégeois. « Le but est de sensibiliser et de commencer à en parler. Si on n’en parle pas, cela ne va pas avancer » commente Muriel Bonnet, coordinatrice du Conseil départemental de l’accès au droit en Ariège, un groupement public de professionnels qui dispensent des consultations juridiques gratuites. D’autres actions sont également réalisées en Ariège et notamment à Lavelanet où une journée de sensibilisation est organisée à l’initiative de la CDAD 09.

« Un bon moyen de s’exprimer sans parler »

À 15 heures, un grand drapeau LGBT de 40 x 10 m sera hissé sur l’esplanade de la ville. « On va le faire bouger au son des sifflets des participants » précise Muriel Bonnet. Au total, il y aura 200 sifflets. « C’est un bon moyen pour s’exprimer sans parler » ajoute-t-elle. Les élèves du lycée professionnel Joseph-Marie Jacquard et des collèges Louis-Pasteur et Victor Hugo ont également été conviés. Cette action permet « d’amorcer un travail dans les établissements scolaires dès la rentrée de septembre », explique Muriel Bonnet.

Pas de stand prévu durant cette journée. Cependant l’association Lune et L’autre sera présente sur place afin d’effectuer de la prévention et ainsi, d’augmenter la visibilité de toutes des orientations sexuelles.

Des animations seront également proposées dans le cadre de cette Journée mondiale de la lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. La Nuts Gospel Company, une chorale de Gospel de Lavelanet, effectuera une représentation. Le cinéma Le Casino diffusera une séance de Great Freedom un film interdit aux moins de 12 ans qui retrace l’histoire de Hans, un homme emprisonné à cause de son homosexualité dans une Allemagne d’après-guerre.

Kézia Poudou