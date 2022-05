Ariège : Le Chiva annonce plusieurs créations de postes

Alors qu’une grève paralyse ses services depuis un mois, la direction du Centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège (Chiva) annonce la création d’une trentaine de postes. Des mesures pour « soutenir le personnel soignant », qui dénonçait un rythme de travail insoutenable.

La direction du Centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège (Chiva), situé à Saint-Jean-de-Verges, a annoncé la création de 20 postes d’aides-soignants, 10 postes d’infirmiers et 2 postes d’agent des services hospitalier. De nouveaux emplois pour répondre aux revendications du personnel de l’hôpital, en grève depuis le 4 avril. Ils dénonçaient le manque de moyens humains les empêchant de travailler correctement.

« Ceci montre une volonté forte de la direction du Chiva de répondre aux besoins dans un contexte marqué par la pénurie de ressources paramédicales largement constaté sur le territoire national, obligeant certains établissements de santé à fermer provisoirement des lits et à déclencher leur Plan Blanc afin d’assurer la continuité et la permanence des soins », annonce la direction de l’hôpital.

Des conditions de travail améliorées ?

Ces créations d’emplois seront réparties dans différents pôles d’activité du centre hospitalier : les urgences, les spécialités chirurgicales, les spécialités médicales et le pôle médicotechnique. Une optimisation des plannings sera également mise en place dans le service maternité. Dans un même temps, des postes de support seront affectés pour décharger les soignants de certaines tâches, eux qui dénonçaient des conditions de travail insoutenable. Toutes ces mesures seront financées en partie grâce à des subventions octroyées dans le cadre du Ségur de la santé.

En plus d’un renfort des effectifs, le personnel hospitalier souhaite une meilleure gestion des roulements et des cycles de travail pour les équipes de jour et de nuit. La direction des ressources humaines et la Coordination générale des soins ont annoncé qu’un travail serait mené en ce sens « afin d’assurer le respect de la règlementation et améliorer la qualité de vie des soignants ».

Elioth Salmon