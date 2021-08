Ariège : Fermeture de l’espace multi-accueil de Foix, après deux cas de Covid-19

Suite à la confirmation de deux cas positifs à la Covid-19 à l’espace multi-accueil de Foix, la préfecture de l’Ariège a décidé de fermer le centre, jusqu’au 10 août prochain inclus.

Depuis ce mercredi 4 août, l’espace multi-accueil de Foix est fermé. Après la confirmation de deux cas positifs à la Covid 19 parmi son personnel, le secrétaire général de la préfecture de l’Ariège en a décidé ainsi, en concertation avec l’agence régionale de santé et l’inspection d’académie. La fermeture est effective jusqu’au 10 août prochain inclus.

Contre la Covid-19, “l’action de tous est plus que jamais indispensable”

Dans son communiqué de presse, la préfecture de l’Ariège insiste, par ailleurs, sur “la dégradation des indicateurs dans le département”. Face à ce rebond épidémique, elle rappelle que “l’action de tous est plus que jamais indispensable. La vaccination, le respect du port du masque et des gestes barrières, restent nos meilleures armes pour nous protéger et protéger nos proches des formes graves de la Covid”.

Source : communiqué de presse