Sécheresse. Des mesures de restrictions d’eau en Ariège

En raison de la sécheresse engendrée par les fortes chaleurs, un arrêté préfectoral pose des restrictions aux usages de l’eau en Ariège. (CC BY-NC-ND Guillaume Coqueblin / Flickr)

L’heure des restrictions. Les épisodes de fortes chaleurs et le manque de précipitations provoquent une sécheresse. Du coup, quelque 86 départements, dont l’Ariège, sont en état d’alerte et appliquent des restrictions aux usages de l’eau.

« En raison des fortes chaleurs, un arrêté préfectoral limitant les usages non essentiels de l’eau entrera en vigueur », annonce la préfecture de l’Ariège sur ses réseaux sociaux. Il est en place depuis lundi 25 juillet.

Quelles restrictions d’eau en Ariège ?

La population est donc invitée à économiser l’eau autant que possible. Ainsi, le lavage des véhicules est suspendu. Et l’arrosage des espaces verts, jardins, terrains de sport est interdit entre 8 heures et 20 heures. Il en va de même pour le remplissage des piscines. Aussi, les fontaines publiques sont fermées.

Par ailleurs, la Direction départementale du territoire de l’Ariège (DDT) va interdire les prélèvements dans la rivière de l’Ariège un jour par semaine à partir du 1er août. Ce sera ensuite deux jours par semaine à compter du 8 août. Sur les autres cours d’eau du département, cette interdiction est d’un jour sur deux.

En revanche, il n’est pas prévu, pour l’instant, que les rivières Arize, Hers et Lèze, fasse l’objet de restrictions. Ces dernières sont déjà réglementées par des retenues d’eau et sont sous une surveillance accrue.