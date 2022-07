Ariège : rappel des bons réflexes à adopter pour prévenir les feux de forêt

Face à la canicule et à la sécheresse, la préfecture de l’Ariège a tenu à rappeler les bons réflexes à adopter pour prévenir les feux de forêt et de végétation.

Les fortes chaleur du mois dernier l’ont prouvé. Les canicules sont plus intenses, fréquentes et précoces à cause du dérèglement climatique. Associées à la sécheresse, elles augmentent fortement le risque d’incendie.

« Dès lors, un mégot mal éteint jeté depuis une fenêtre de voiture, une étincelle dans un champ ou un jardin, peuvent suffire pour dévaster des hectares de végétation en quelques minutes seulement », précise la préfecture de l’Ariège. Effectivement, les flammes peuvent parcourir un kilomètre en moins de 10 minutes.

« Les feux de forêt ne sont pas une fatalité »

« Un simple geste du quotidien peut donc devenir grave de conséquences, menacer des vies humaines, détruire des écosystèmes, des habitations, des entreprises, des campings, etc », souligne la préfecture. Face à cela, elle appelle tout un chacun à faire preuve de vigilance.

« Si les acteurs de notre territoire sont très impliqués et mènent des actions répétées de prévention, certains conseils et bons réflexes méritent encore et toujours d’être diffusés et rappelés, car les feux de forêt ne sont pas une fatalité », appuie la préfecture.

Les réflexes pour prévenir les feux de forêt

Ainsi, les services de l’Etat dans le département ont tenu à rappeler « une règle importante ». C’est celle de la stricte interdiction de l’incinération de végétaux coupés ou sur pied du 1er juin au 30 septembre 2022 inclus en Ariège.

De même, la préfecture invite tout un chacun à adopter les bons réflexes « pour éviter la catastrophe ». Elle cite notamment : « écraser son mégot dans un cendrier, laisser aux professionnels le soin d’organiser un feu d’artifice, faire son barbecue ou bricoler dans des lieux dédiés éloignés de la végétation ».