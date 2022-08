Un épisode de pollution de l’air en cours dans le Gard et l’Hérault

Les conditions météorologiques conduisent à la pollution de l’air dans le Gard et l’Hérault ce mercredi 10 août. La situation doit s’améliorer le lendemain.

La qualité de l’air est mauvaise dans douze des treize départements de l’Occitanie. Crédit visuel : Atmo Occitanie

Un épisode de pollution de l’air est en cours dans le Gard et l’Hérault ce mercredi 10 août, selon l’Atmo, l’agence de surveillance de la qualité de l’air en Occitanie. Il s’agit là d’une conséquence directe de la vague de chaleur qui frappe le pays.

« Les conditions météorologiques (fort ensoleillement, températures élevées, vent faible) sont favorables à la formation et à l’accumulation d’ozone », selon l’Atmo. « Les concentrations d’ozone sont en hausse depuis plusieurs jours et devraient encore augmenter aujourd’hui. Par conséquent, la procédure d’information est déclenchée aujourd’hui sur les départements du Gard et de l’Hérault. »

Des recommandations face à la pollution dans le Gard et l’Hérault

En temps de pollution de l’air, la procédure d’alerte prévoit le rappel d’une série de recommandations, notamment à destination des personnes vulnérables et sensibles, comme les femmes enceintes, les nourrissons et les personnes âgées. Elles doivent, par exemple, éviter de sortir l’après-midi, ou de faire des activités physiques en plein air.

Une amélioration de la situation est attendue jeudi 11 août. « Pour demain, les conditions météorologiques devraient être davantage dispersives et ainsi limiter la hausse des concentrations d’ozone qui seront par conséquent inférieures au seuil d’information et de recommandations », prévoit l’ARS.

La qualité de l’air est “mauvaise” dans l’essentiel de l’Occitanie

La qualité de l’air est “mauvaise” dans toute l’Occitanie, à l’exception de la Lozère où elle est “dégradée”, mercredi 10 et jeudi 11 août, selon l’Atmo.

« Aujourd’hui, mercredi 10 août, les conditions météorologiques estivales devraient encore favoriser la formation d’ozone dans l’atmosphère: un épisode de pollution devrait avoir lieu sur les départements du Gard et de l’Hérault. L’indice de la qualité de l’air devrait être dégradé à mauvais sur le reste de la région », écrit l’Atmo dans son bulletin prévisionnel. « Sur les territoires où l’indice de la qualité de l’air est prévu mauvais, envisagez de réduire les activités intenses à l’extérieur si vous ressentez des symptômes : mal aux yeux, toux ou maux de gorge. »