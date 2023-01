Rentrée 2023 : plus de profs dans les collèges et lycées et moins dans les écoles pour l’académie de Toulouse

L’académie de Toulouse annonce une suppression de postes dans les écoles maternelles et primaires, conséquence de la baisse du nombre d’élèves, mais une hausse au sein des collèges et lycées pour la rentrée 2023. Ces derniers devraient également compter des élèves en plus.

La rentrée 2023 sera synonyme de suppression de postes dans les écoles de l’académie de Toulouse © I.Clio / wikimedia commons

L’année scolaire 2022-2023 est loin d’être terminée. Pourtant, l’académie de Toulouse planche déjà sur la rentrée prochaine. À commencer par le sujet épineux qu’est la gestion des ressources humaines. Le recteur de l’académie, Mostafa Fourar, a ainsi détaillé les moyens d’enseignement et leur répartition pour la rentrée 2023. Il a notamment annoncé une suppression de postes dans le premier degré.

L’académie de Toulouse va en effet compter 42 équivalents temps plein (ETP) de moins dans ses écoles primaires et maternelles. Toutefois, ces suppressions ne devraient pas avoir d’incidence. Le nombre de professeurs pour 100 élèves va effectivement rester stable. Il passera de 5,77 à 5,80. « Le taux d’encadrement augmente dans tous les départements grâce à la baisse des effectifs », précise Mostafa Fourar.

Une baisse du nombre d’élèves dans les écoles à la rentrée 2023

Cette rentrée 2023 sera effectivement marquée par une baisse des effectifs dans le premier degré. « Nous allons perdre 2099 élèves, soit -0,9% », indique le recteur. En septembre prochain, les écoles maternelles et primaires publiques de l’académie de Toulouse devraient ainsi accueillir 233 705 élèves. Tous les départements de l’académie de Toulouse sont concernés par cette diminution des effectifs.

Pour autant, certains sont davantage touchés que d’autres. « Le Tarn connaît la plus forte baisse avec -1,9% d’élèves », souligne Mostafa Fourar. Il est suivi de l’Ariège (-1,5%), du Lot (-1,4%), des Hautes-Pyrénées (-1,3%) et du Tarn-et-Garonne (-1,3%). Le département de la Haute-Garonne devrait enregistrer la plus faible diminution du nombre d’élèves dans le premier degré à la rentrée (-0,5%).

Postes et élèves en plus pour les collèges et lycées de l’académie

Du côté du second degré, l’académie devrait comptabiliser 1274 élèves supplémentaires dans le second degré à la rentrée 2023. « Cette augmentation est uniquement due à la Haute-Garonne », relève Mostafa Fourar. Le département va en effet accueillir 1593 élèves de plus. Mis à part les Hautes-Pyrénées, presque tous les autres territoires de l’académie voient leur nombre d’élèves baisser dans les collèges et lycées.

Le nombre d’ETP sera en hausse dans le second degré. Les collèges et lycées de l’académie gagneront effectivement 75 enseignants. « Il en était prévu 50 au début, nous avons eu l’agréable surprise de décrocher 25 postes de remplacement en plus », informe le recteur. Neuf équivalents temps plein non enseignants viendront s’ajouter pour notamment accompagner l’ouverture du collège de La Cavalerie dans l’Aveyron.

L’académie de Toulouse continue à rechercher des contractuels

Comme le note le recteur, l’académie gagnera donc au total 42 équivalents temps plein à la rentrée 2023. Elle prévoit par ailleurs d’embaucher des contractuels pour pallier le manque de professeurs. Pour rappel, l’académie avait organisé un job dating l’année dernière afin d’en recruter. Elle en a fait de même pour septembre. « Nous avons renouvelé ce dispositif dans chaque département », indique Mostafa Fourar.

Des “mercredis du recrutement” sont par ailleurs prévues. En clair, chaque Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) des huit départements de l’académie de Toulouse organiseront des permanences de recrutement une fois par semaine. « Tout candidat pourra venir se renseigner et déposer son CV », annonce le recteur. Ces “mercredis du recrutement” débuteront dès le mois de février prochain.