Pont de l’Ascension. Des perturbations à prévoir dans les trains en Occitanie

La SNCF prévoit de réaliser des travaux sur ses installations en Occitanie pendant le pont de l’Ascension. Des perturbations sont donc à prévoir.

La SNCF prévoit de réaliser des travaux sur ses installations en Occitanie pendant le pont de l’Ascension avec des perturbations à la clé.© Nicolas Belaubre – Le Journal Toulousain

Alors que la circulation s’annonce compliquée sur les routes à l’occasion du grand week-end de l’Ascension, elle sera également difficile sur les rails. En effet, la SNCF prévoit de réaliser des travaux sur ses installations en Occitanie dans les prochains jours.

« Afin de limiter la gêne pour les voyageurs longue distance ou du quotidien, SNCF Réseau met à profit l’intervalle entre les grands départs et les grands retours du pont de l’Ascension, du 26 au 29 mai pour réaliser quatre chantiers importants », annonce le transporteur dans un communiqué.

Voici les travaux que mènera la SNCF pendant le grand week-end de l’Ascension en Occitanie

– À Agde, le tablier du futur pont ferroviaire sera mis en place dans le cadre du projet de suppression du passage à niveau n°288.

– À Béziers, le tablier d’un pont ferroviaire sera remplacé.

– À Carcassonne, des opérations de modernisation de ponts ferroviaires et de modernisation de la voie seront effectuées.

– En gare de Toulouse-Matabiau, des opérations de raccordement du poste d’aiguillage de Cazères dans la CCR (Commande Centralisée du Réseau) seront réalisées.

En conséquence, du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai, la circulation liO Train sera interrompue sur plusieurs axes de la région Occitanie :

– entre Narbonne et Sète du 26 au 29 mai 11h

– entre Brive et Cahors, entre Brive et Capdenac du 26 mai 15h au 29 mai 10h

– entre Castelnaudary et Narbonne, entre Carcassonne et Limoux du 26 au 29 mai 11h

Par ailleurs, l’ensemble des lignes au départ de Toulouse-Matabiau sera fortement perturbé, du jeudi 26 au dimanche 29 mai, en raison des travaux sur le poste de commandement des circulations et en gare de Toulouse-Matabiau.

Les bus de substitutions limités

Il ne faudra que peu compter sur les bus de substitution. En effet, la SNCF annonce qu’une « offre routière limitée sera mise en place sans pouvoir remplacer l’ensemble des circulations ».

Du côté des trains à grande vitesse, il n’y aura aucun TGV Sud Est et Ouigo en provenance et à destination de Toulouse et Perpignan. Et pour les TGV Atlantique et Ouigo, aucune circulation en provenance et à destination de Montpellier. Mais la circulation de ces TGV est quasi normale en provenance et à destination de Bordeaux et Paris Montparnasse.