Occitanie. La circulation s’annonce difficile pendant le pont de l’Ascension

Bison futé prévoit d’importantes difficultés de circulation à l’occasion du pont de l’Ascension, en Occitanie, comme dans le reste du pays.

La circulation sur le périphérique de Toulouse. Crédit photo : Bryan Faham/JT

Bison futé annonce la couleur. L’organisme prévoit d’importantes difficultés de trafic à l’occasion du pont de l’Ascension, le seul du mois de mail. Sur le plan national, la circulation est classée rouge dès mercredi. Tout comme jeudi, jour férié. Ensuite, c’est dans le sens des retours que ça se gâte. Ainsi, Bison futé sort le drapeau noir pour le dimanche. Le noir est la pire des couleurs pour Bison futé.

« Les usagers se dirigeront en majorité vers les lieux de villégiature et les zones côtières, situés à courte ou moyenne distance du domicile », prévoit Bison futé. « Les trajets reliant les grandes agglomérations aux plages les plus proches connaîtront une circulation dense, non seulement au début et à la fin du week-end, mais aussi au cours des autres jours de la période pour des excursions à la journée si les conditions météo sont favorables. »

Des difficultés de circulations en Occitanie pendant le week-end de l’Ascension

Des difficultés de circulation sont également annoncées en Occitanie. Dans le sens des départs, mercredi 25 mai, le trafic sera orange sur l’A61 entre Toulouse et Narbonne de 15 heures à 17 heures. Il conviendra aussi d’éviter l’A75 entre Millau et Montpellier entre 16 heures et 18 heures. Le trafic sera aussi difficile sur l’A9 entre Orange et Narbonne de 14 heures à 19 heures. Il sera même très difficile entre 15 heures et 17 heures.

Toujours dans le sens des départs, jeudi 26 mai, le trafic sera orange sur l’A61 entre Toulouse et Narbonne de 9 heures à 16 heures. Il sera même rouge entre 11 heures et 14 heures. À l’occasion de l’Ascension, la circulation sera aussi difficile sur l’A62 entre Bordeaux et Toulouse de 10 heures à midi. Idem sur l’A75 entre Millau et Montpellier de 9 heures à 12 heure, et sur l’A9 entre Orange et Narbonne de 8 heures à midi.

Enfin, pour terminer ce week-end de l’Ascension, la circulation sera particulièrement compliquée dans le sens des retours, dimanche 29 mai. Le trafic sera orange, voire rouge, entre la fin de matinée et le début de soirée sur l’A9 entre Narbonne et Orange et entre Perpignan et Narbonne. Idem sur l’A75 entre Lodève et Millau et sur l’A61 entre Narbonne et Carcassonne.