Des mesures testées cet été pour désengorger les urgences en Occitanie

Majoration des heures supplémentaires et des consultations non programmées, transport des patients par ambulances vers des médecins… L’ARS Occitanie présente les mesures qui seront expérimentées dès cet été pour une durée de trois mois, afin de désengorger les urgences.

L’ARS Occitanie présente les mesures mises en place cet été pour désengorger les urgences @ Pixabay

L’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie présente les mesures portées par le nouveau ministre de la Santé François Braun dans le cadre de la “mission flash”. Le président de la République lui a demandé d’envisager des solutions pour désengorger les services d’urgences.

En effet, ces derniers sont saturés depuis plusieurs années. Et la situation s’est aggravée durant la crise sanitaire, mettant en lumière une pénurie de personnel, aujourd’hui dénoncée par la grève qui touche le CHU de Toulouse. « Cette crise atteint des proportions qui peuvent mettre en danger dès cet été la permanence et la continuité des soins. D’autant qu’au-delà des difficultés mentionnées et des risques habituels liés à la période estivale, nous assistons à la reprise des contaminations au coronavirus », explique François Braun dans son rapport.

Faire appel au 15

Plusieurs mesures seront expérimentées durant les trois prochains mois. En Occitanie, l’ARS a déjà lancé une campagne d’information appelée “Les urgences, c’est pas automatique” avec pour objectif d’inciter les patients à appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. Le personnel du Samu peu ainsi les dirigent vers le service adéquat ou les orienter vers un médecin.

En parallèle, le rapport du ministre de la Santé souligne qu’il est nécessaire de faciliter le recrutement d’assistant régulateur médical pour pouvoir absorber la hausse des appels vers le 15. Il prévoit aussi déploiement de la nouvelle plateforme “Service d’accès aux soins” (SAS) afin de permettre à chacun de contacter rapidement un professionnel de santé. L’ARS Occitanie n’a pas encore communiqué à ce sujet.

Répondre à la demande de soins non programmés en ville

Des mesures sont aussi prévues pour faire face aux soins non programmés. Les médecins généralistes qui acceptent des patients adressés par le 15 recevront une majoration de 15 euros pour chaque consultation de ce type. Aussi, les maisons médicales de garde seront ouvertes le samedi matin, et pas seulement dès 14h. Là également, les consultations non programmées seront majorées.

Les ambulances pourront désormais conduire les patients vers un cabinet de médecine libérale ou une maison médicale de garde. Puis, à l’hôpital, l’exercice des libéraux sera facilité et les internes et les professionnels de santé retraités seront incités à travailler cet été. L’objectif est de pallier le manque de personnel.

Mobiliser les professionnels de santé

Les heures supplémentaires des médecins, puis des gardes et astreintes des praticiens hospitalo-universitaires seront majorées à l’hôpital dès cet été, et pour une durée de trois mois. Les gardes des médecins seront, elles, revalorisées de 50 %. Enfin, le temps d’accès à la titularisation sera réduit pour ces derniers. Le calendrier de diplomation des étudiants infirmiers et aides-soignants sera également accéléré afin de permettre une prise de fonction plus rapide au sein d’un établissement de santé.