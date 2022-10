Occitanie : les préconisations pour éviter les coupures d’électricité cet hiver

Cet hiver, l’Occitanie n’est pas à l’abri de coupures d’électricité. La Région alertera ainsi les citoyens lors des journées “rouges”, c’est-à-dire de fortes tensions, pour inciter chacun à réduire sa consommation.

Plusieurs gestes permettent de réduire sa consommation pour éviter les coupures électricité cet hiver en Occitanie © Héloïse Thépaut

« Si nous avons un hiver froid, un retard dans la reprise du parc nucléaire en France et des difficultés d’importation du gaz, il y aura un risque de coupure », annonce Erik Pharabod, délégué du Réseau de transport d’électricité (RTE) Sud-Ouest. La consommation d’électricité s’annonce tendue cet hiver.

Une crise énergétique touche effectivement la France. Et l’Occitanie n’y échappe pas. « Cette crise est liée à une demande croissante et à un problème d’approvisionnement en gaz depuis la guerre en Ukraine et au fait que le parc nucléaire est en partie arrêté pour maintenance en France », précise Erik Pharabod.

La Région Occitanie alertera lors des fortes tensions sur le réseau

Face à cela, la Région Occitanie a décidé de signer avec RTE la charte d’engagement Ecowatt ce lundi 10 octobre 2022. « Nous sommes la première Région à le faire », souligne Carole Delga, présidente de la collectivité. Pour information, Ecowatt, dispositif qui se veut être une météo de l’électricité, permet d’être alerté d’une tension sur les systèmes électriques et donc de savoir quand réduire sa consommation.

En signant cette charte, la Région Occitanie s’engage à mener des actions de sensibilisation sur les bons gestes à adopter via ses réseaux sociaux, mais également dans les trains et autocars régionaux et relayera les alertes lors des journées “rouges”, c’est-à-dire de fortes tensions.

Réduire sa consommation pour éviter les coupures d’électricité

En tout, RTE prévoit entre 5 et 10 journées “rouges” cet hiver en France. Lors de ces dernières, les citoyens seront invités à réduire leur consommation et ainsi contribuer à éviter tout risque de coupure. « Il faudra notamment chauffer à moins de 19°C et reporter l’utilisation de certains appareils ménagers comme les appareils de cuisson. Tout le monde est concerné », appuie Erik Pharabod.

Si toutefois la consommation ne baisse pas lors de ces journées “rouges”, il faudra s’attendre à des coupures. Mais le délégué de Réseau de transport d’électricité Sud-Ouest tient à assurer : « Il n’y aura pas de black out et les coupures seront courtes ».