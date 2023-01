Occitanie. Plus de 600 foyers toujours privés d’électricité après le passage de la tempête Fien

La tempête Fien n’a pas provoqué de gros dégâts, ni fait de victimes. Cependant, dans la soirée du mardi 17 janvier, plus de six-cents foyers en Occitanie sont encore privés d’électricité.

Photo d’illustration. Une centaine de techniciens ont été mobilisés pour réparer les lignes endommagées. ©Enédis

La tempête Fien a touché l’Occitanie et le Sud-Ouest de la France durant la nuit du lundi 16 au mardi 17 janvier. Les départements du Gers, Hautes-Pyrénées et Lozère avait été placé en vigilance orange par Météo France. Des fortes rafales ont été enregistrées et les intempéries ont provoqué d’intenses chutes de neige dans les massifs montagneux, ce qui devrait faire le bonheur des stations de ski.

🚩 Premier bilan provisoire des rafales de vent les plus fortes observées ce matin dans le sud-ouest de la France au passage de la #tempêteFien. pic.twitter.com/qhXScLiz8a — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 17, 2023

Fort heureusement, la tempête Fien n’a pas fait de victime ou de dégât majeur. En revanche, elle a provoqué des coupures d’électricité dans 15 000 foyers en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, selon Enedis.

Cinq-mille foyers sans électricité dans la matinée en Occitanie

Dans un point réalisé mardi 17 janvier à huit heures, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité indiquait que 5 000 clients étaient sans électricité en Occitanie, dont 3 000 en Haute-Garonne, 1 400 dans le Gers et 600 en Ariège.

Une centaine de techniciens ont été mobilisés pour réparer les lignes endommagées. Cependant, à 18 heures, Enedis déclarait que 640 foyers étaient toujours privés d’électricités en Occitanie. Dans le détail, il y en a 270 en Haute-Garonne, 50 dans le Gers et 320 en Ariège.