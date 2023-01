Vent, pluie, neige : Trois départements d’Occitanie en vigilance orange

En Occitanie, le Gers, la Lozère et les Hautes-Pyrénées sont placés par Météo France en vigilance orange pour la journée du mardi 17 janvier.

Le ciel fait grise mine pour le blue monday. Alors que la tempête Gérard s’éloigne du pays, Fien arrive et promet un passage par l’Occitanie. D’ailleurs, Météo France place 13 départements de la moitié sud, dont trois en Occitanie, en vigilance orange pour la journée du mardi 17 janvier.

🔶 13 départements en Orange pic.twitter.com/oCWbUgoeRK — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 16, 2023

Trois départements d’Occitanie en vigilance orange à l’approche de Fien

Avec l’arrivée d’une nouvelle dépression par le sud-ouest, des fortes rafales frapperont la région. Comme les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, le Gers et les Hautes-Pyrénées sont placés en vigilance orange pour pluie et inondation. La Haute-Garonne n’est pas concernée par l’alerte, mais des rafales pouvant atteindre les 100 km/h sont possibles dans le Sud du département, et 90 km/h dans le Nord.

La Lozère est en vigilance orange neige et verglas depuis ce lundi 16 janvier à 16 heures. Météo France signale des chutes de neige abondante sur le Sud du massif central à partir de 600-800 mètres d’altitude. Il est déjà tombé « de 05 à 10 cm de neige au-dessus de 700 mètres, localement 15 centimètres ».