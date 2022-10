Occitanie. Face à la pénurie de carburant, les billets de TER à un euro le week-end

Pour permettre d’économiser du carburant, les déplacements en TER en Occitanie seront proposés à un euro durant le week-end. Le dispositif pourrait être renouvelé en fonction de l’évolution de la situation.

Après les mesures de restriction de la commercialisation du carburant, voici une bonne nouvelle pour le porte-monnaie. L’ensemble des billets de TER liO SNCF en Occitanie seront proposés au tarif d’un euro pour le week-end à venir, annonce le conseil régional jeudi 13 octobre.

Face à la crise des carburants, l'@Occitanie prend ses responsabilités : les @lio_train_sncf seront au tarif de 1€ tout ce week-end.

« Cette mesure exceptionnelle vise à permettre aux habitants d’Occitanie d’économiser du carburant durant le week-end afin d’assurer leurs déplacements domicile-travail la semaine prochaine », explique la Région Occitanie.

Le dispositif des TER à un euro pourrait être renouvelé en Occitanie

« Compte tenu de l’évolution de la situation, qui devrait durer encore plusieurs jours, il faut agir concrètement. État, collectivités, entreprises, il faut faire pack et proposer des solutions rapides, chacun à notre niveau. La Région Occitanie prend ses responsabilités et met en place pour ce week-end une mesure exceptionnelle pour encourager l’usage du train et ainsi économiser le carburant nécessaire pour la semaine à venir », déclare la présidente de la Région Carole Delga (PS).

« Dans le cas où la situation perdurerait, la Région Occitanie envisage la possibilité de renouveler la mesure si nécessaire », fait savoir le conseil régional qui propose habituellement ce dispositif durant les vacances d’été.

Le mouvement de grève évolue

En attendant le week-end, le mouvement de grève est levé, jeudi 13 octobre, sur le site Esso-ExonnMobil de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. Du côté de TotalEnergies, le gouvernement ordonne la réquisition du personnel du dépôt de Flandres près de Dunkerque (Nord).

Le ministre de l’Économie appelle le géant à augmenter les salaires. TotalEnergies propose une augmentation des salaires de son personnel français de 6%, en plus d’un bonus équivalant à un mois de salaire pour l’ensemble de ses salariés dans le monde. Mais la CGT exige une hausse de 10%.