La Région Occitanie recrute douze médecins dans les maisons de santé

Douze nouveaux postes de médecins généralistes en maison de santé sont proposés dans neuf départements de la région Occitanie. Crédit photo : CC licence pxhere

La Région Occitanie annonce que douze nouveaux postes de médecins généralistes en maison de santé sont proposés dans neuf départements du territoire. Des offres sont disponibles pour le centre de santé de Sainte Croix Volvestre en Ariège, ou bien ceux de Salviac et Cazal dans le Lot, ou encore Castelsarrasin, La Ville-Dieu-du-Temple et Saint-Porquier en Tarn-et-Garonne.

L’objectif est notamment de lutter contre les déserts médicaux en donnant accès à un médecin généraliste « proche de son domicile, partout en Occitanie, idéalement à moins de 15 minutes », selon la Région.

Les médecins recrutés par un Groupement d’intérêt public en Occitanie

« La Région a impulsé la création d’un service public partenarial qui a pour objet de recruter et salarier des médecins généralistes pour exercer dans des centres de santé de Ma Région qui sont et seront aménagés dans les territoires les plus en manque de médecins en Occitanie, là où le secteur libéral est insuffisamment développé », explique le conseil régional sur son site. En fonction des besoins peuvent aussi être embauchés et salariés des infirmiers et des sages-femmes.

Un Groupement d’intérêt public est chargé de recruter, employer et donc rémunérer les professionnels et professionnelles de santé. C’est également lui qui gère, dans les territoires en manque de médecins, la mise en place puis la gestion des centres de santé.

« Concrètement, le Groupement d’intérêt public qui est opérationnel depuis le 17 juin 2022 est une structure partenariale associant la Région Occitanie, douze autres collectivités locales – Départements, Intercommunalités, Communes -, les Universités de médecine et les associations d’internes de médecine des académies de Montpellier et de Toulouse, ainsi que la FORMS », explique le conseil régional. « D’autres acteurs vont rejoindre prochainement le groupement comme les Conseils régionaux de l’Ordre des Médecins et celui des sages-femmes. »