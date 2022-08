La Covid-19 recule fortement en Occitanie

En l’espace d’une semaine, le taux d’incidence de la Covid-19 est passé de 914 à 560 cas pour cent mille habitants en Occitanie. Et bonne nouvelle, la tendance est également en baisse dans les établissements de santé de la région.

En l’espace d’une semaine, le taux d’incidence de la Covid-19 est passé de 914 à 560 cas pour cent mille habitants en Occitanie. Crédit visuel : CC Vladimir_Fayl – pixabay

Le recul de l’épidémie de la Covid-19 se poursuit en Occitanie avec une baisse de l’ensemble des indicateurs épidémiologiques. « L’amélioration de la situation se confirme dans tous les départements et dans toutes les classes d’âge », note l’Agence régionale de santé d’Occitanie (ARS) dans son bulletin hebdomadaire sur le coronavirus publié mardi 2 août.

En l’espace d’une semaine, le taux d’incidence de la Covid-19 en Occitanie est passé de 914 à 560 cas pour cent mille habitants. Le département des Pyrénées-Orientales reste le plus touché de la région avec un taux de 685 cas, contre 1 018 la semaine précédente. En Haute-Garonne, le taux d’incidence est de 472, loin des 856 de la semaine dernière.

Moins de cent personnes en réanimation à cause de la Covid-19 en Occitanie

« Le nombre d’entrées en hospitalisation pour cause de coronavirus est également en diminution », selon l’ARS. L’agence recense 1 527 hospitalisations liées à la Covid-19 dans les établissements de santé d’Occitanie dans son bulletin du 2 août. Il y en avait 1 641 la semaine précédente. Parmi ces hospitalisations, 98 personnes sont en réanimation et soins critiques, contre 130 sept jours auparavant.

Mais face à ces bons chiffres, l’ARS appelle la population à ne pas se relâcher : « Comme en témoigne le nombre toujours élevé de nouveaux cas positifs, plus de cinq mille par jour, le virus est toujours actif dans notre région. Ce n’est toujours pas le moment d’oublier de nous protéger et de protéger les plus fragiles. Restons mobilisés en adoptant les bons réflexes, vaccination, gestes barrières et dépistage en cas de symptômes. »