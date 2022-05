Impôts sur le revenu 2022 : La date limite des déclarations décalée au 31 mai

Suite à un retard dans la réception des formulaires papier, la Direction générale des finances publiques retarde la date limite de dépôt des déclarations au format papier.

La date limite des déclarations d'impôts en ligne ne change pas pour 2022.

Bonne nouvelle pour les habitants d’Occitanie comme dans le reste de la France. Il y a finalement un délai supplémentaire pour faire sa déclaration d’impôts sur le revenu au format papier. La direction générale des finances publiques (DGFIP) a repoussé exceptionnellement la date limite de dépôt à mardi 31 mai 2022. Elle était initialement prévue le jeudi 19 mai.

L’administration explique : « Certains usagers ont reçu leur déclaration de revenus 2021 préremplie au format papier sensiblement plus tard que les années précédentes. » Les personnes concernées représenteraient “un peu de 5% des usagers”, selon la DGFIP.

Pour ce qui concerne les déclarations en ligne, rien ne change. Pour rappel, la date limite dépend du département dans lequel l’usager fait la démarche. En Occitanie, les contribuables résidant dans les départements de l’Ariège, de l’Aude et de l’Aveyron devront déclarer leurs revenus de 2021 avant le mardi 24 mai à 23h59. Cette date est la même pour tous les départements de France dont le numéro est compris entre 1 et 19.

Pour les départements compris entre 20 et 54, la DGFIP a fixé la date au mardi 31 mai à 23h59. Cela concerne le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l’Hérault, le Lot et la Lozère. Les départements du 55 à 976 disposent d’un peu plus de temps. Leurs résidents pourront faire leur déclaration jusqu’au mercredi 8 juin à 23h59. Les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, en Occitanie, en font partie.

La direction générale des finances publiques annonce que les usagers devraient recevoir l’avis d’imposition durant l’été 2022. Pour les déclarations papier, celui-ci devrait arriver au plus tard début septembre 2022. A noter que l’administration peut pénaliser de 10% de majoration tout dépôt ou envoi en dehors des délais.