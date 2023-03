Électricité. Les foyers d’Occitanie parmi les plus sobres du pays

Dans un contexte de sobriété énergétique et d’augmentation des coûts, la consommation d’électricité est en baisse, notamment en Occitanie.

Crédit photo : CC Miguel Á. Padriñán – Pexels

Les multiples appels à la sobriété énergétique lancés par le gouvernement durant l’hiver ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Un relevé réalisé par Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité français, montre que les départements d’Occitanie, du Sud du pays et de la côte Atlantique sont ceux où la consommation a plus baissé chez les particuliers.

Grâce aux données du compteur Linky, Enedis peut mesurer les effets des efforts de sobriété des Français sur leur consommation d’électricité. Un suivi hebdomadaire des consommations au niveau national a été publié sur l’Observatoire français de la Transition Écologique et une synthèse est désormais disponible au niveau départemental.

Consommation électrique en baisse de 6 à 11% en Occitanie

Le Journal Toulousain avait déjà fait part d’une tendance à la baisse de la consommation d’électricité constatée par Enedis. Dans le secteur résidentiel, la baisse est de 3 à 11% selon les départements, d’après le gestionnaire du réseau qui précise prendre en compte les températures variables d’un bout à l’autre du pays.

« Le Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen, dont l’Hérault, l’Aude et les Pyrénées-Orientales, affichent les baisses les plus importantes. Plus globalement, sur l’Occitanie, ces baisses vont de 6 à 11% », constate Enedis.

L’évolution de la consommation d’électricité en France du 15 octobre 2022 au 26 février 2023. Crédit visuel : Enedis

Davantage de chauffages électriques

En croisant avec la carte de la baisse de consommation de courant avec celle des chauffages électriques installés, il est notable que les départements les plus économes sont aussi les territoires les mieux équipés. Ils ont donc « des marges d’économies plus importantes en abaissant la température à 19°C », comme le fait remarquer Enedis.