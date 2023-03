Occitanie : l’Aude et le Lot parmi les plus “économes” en énergie cet hiver

Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité Enedis vient de publier les résultats d’une étude qui montre qu’en Occitanie, le Lot et l’Aude, mais aussi les Pyrénées-Orientales, l’Hérault et les Hautes-Pyrénées, font partie des départements qui ont réalisé le plus d’économies d’énergie cet hiver.

L’Aude et le Lot classés parmi les départements qui ont fait le plus d’économies d’énergie cet hiver selon Enedis CC N.Tho.Duc

À l’approche du printemps, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité français Enedis vient de publier une étude sur les départements qui ont fait le plus d’efforts en matière de sobriété énergétique cet hiver en France. Sur le podium : le Lot, les Landes, et l’Aude.

Ces derniers sont en effet les territoires où la consommation d’énergie dans les résidences privées a le plus baissé du 15 octobre 2022 au 5 février 2023, en comparaison avec « les années précédentes », explique Enedis. Le gestionnaire du réseau électrique n’apporte pas de précision sur la période comparative, mais il indique avoir gommé « les écarts de température entre les départements et les périodes de confinement de 2020 ».

À noter que l’étude ne prend pas en compte la consommation d’énergie dans le secteur professionnel (bureaux d’entreprises, etc…).

Le Sud plus économe en énergie cet hiver

Globalement, le Sud de la France s’est montré plus économe en énergie que le Nord cet hiver. En effet, « le Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen affichent les baisses les plus importantes », car c’est ici que l’on trouve « le plus fort taux de chauffage électrique, et donc, le gisement d’économie d’électricité le plus élevé », explique Enerdis.

Parmi les départements de la région Occitanie, voici le classement des territoires, du plus sobre, au moins économe, par rapport aux années précédentes :