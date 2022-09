Des réactions au décès de la reine Elizabeth II à Toulouse et en Occitanie

L’annonce du décès de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans, jeudi 8 septembre, a suscité de nombreuses réactions à Toulouse et en Occitanie.

La reine Elizabeth II est décédée jeudi 8 septembre. Crédit photo : CC BY SA PolizeiBerlin – Wikimedia commons

Le palais de Buckingham a annoncé, jeudi 8 septembre à 19h30 (heure de Paris), le décès de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans : « La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi ». Elle est montée sur le trône en 1952 et a régné pendant 70 ans.

L’inquiétude est montée à la mi-journée lorsque Buckingham palace a fait savoir que « les médecins de la reine sont préoccupés par la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance ». Les membres de la famille royale, y compris le prince Harry et Meghan, s’est rendue au chevet de la reine. Cette dernière faisait de moins en moins d’apparition publique depuis un an.

Une vie au service de la couronne

Le fils aîné de la reine Elizabeth II, le prince Charles, 73 ans, dont l’image reste très associée à son mariage catastrophique avec la princesse Diana, est automatiquement devenu roi après la mort de sa mère. Il prend le nom de Charles III et son épouse, Camilla, devient alors reine consort. « Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère bien-aimée », déclare le nouveau roi dans un communiqué.

Elizabeth II a consacré toute sa vie à la couronne britannique. La première ministre britannique Liz Truss a déclaré que la reine était « aimée et admirée à travers le monde ».Elle honorait des centaines de rendez-vous chaque année, mais ne donnait jamais son avis pour ne pas diviser et gardait ses opinions pour elle.

De nombreuses réactions après la mort de la reine Elizabeth

L’admiration qu’elle suscitait fait que l’annonce de son décès a provoqué une série de réactions à travers le monde, y compris à Toulouse et en Occitanie.

La reine Elizabeth II s’en va, et avec elle c’est une partie de l’Histoire de l’Angleterre qui s’efface.

La longévité de la femme la plus célèbre du monde avait fait d’elle une reine planétaire. 1/2 — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) September 8, 2022

#ElisabethII était un repère depuis 70 ans dans un monde tourmenté.

Amie de la France & des Français, elle m’inspire le respect car elle a incarné son pays avec dignité et sens de la fonction royale.

J’adresse mes condoléances au peuple britannique & ses compatriotes d’@occitanie https://t.co/tlLf57krLA — Carole Delga (@CaroleDelga) September 8, 2022

#ElizabethII incarne une partie de l’Histoire qui donne cette envie paradoxale d’écouter les Sex Pistols et de regarder #TheCrown #QueenElisabeth #QueenElizabeth — François Piquemal (@FraPiquemal) September 9, 2022

La Reine Elizabeth II a offert au monde et au peuple britannique une incarnation du Royaume-Uni, dans une osmose qu'aucun chef d'Etat n'a pu égaler

Dans les tempêtes des XXe et XXI siècles, elle a été un roc forçant l'admiration.

Mes sincères condoléances à tous les Britanniques https://t.co/C0rfJkNpLY — Valérie Rabault 🇨🇵🇪🇺🇺🇦 (@Valerie_Rabault) September 8, 2022