Dans quel département d’Occitanie a-t-on observé le plus d’Ovnis ?

Quelque 360 Ovnis ont été observés dans le ciel des départements d’Occitanie depuis les années soixante-dix. C’est une des régions qui en voit le plus.

Des « cercles lumineux » dans le ciel de Perpignan. Des « points lumineux orangés » à Albi. Les « apparitions successives d’un point lumineux blanc-bleu dans un ciel très orageux » à Narbonne. Ou encore le « passage rapide et silencieux d’un point très lumineux » à Toulouse. Ces phénomènes, considérés par leurs témoins comme des Ovnis, des objets volants non identifiés, ont tous été vus en Occitanie au cours des dernières années.

Ils sont tous recensés par le Groupe d’étude et d’information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés (GEIPAN). Rattaché au centre spatial de Toulouse, il cherche des explications à ces observations. Par exemple, concernant l’ « observation du passage rapide et silencieux d’un point très lumineux dans le ciel toulousain », le GEIPAN estime qu’il s’agit d’une « probable observation d’une lanterne thaïlandaise ». À propos des « cercle lumineux », il conclut à l’ « observation d’un vol d’oiseaux migrateurs ».

360 Ovnis signalés en Occitanie

Le groupe d’étude comptabilise 360 cas d’Ovnis vus en Occitanie depuis les années soixante-dix. Par sa taille, c’est une des régions qui en voit le plus. C’est plus que les 310 signalements de l’Île-de-France, des 284 phénomènes vus en Provence-Alpes-Côte d’Azur ou des 211 cas dans les Hauts-de-France.

En Occitanie, ce sont les habitants de la Haute-Garonne qui signalent le plus d’Ovnis : 82 depuis les années soixante-dix. Le département est suivi par l’Hérault avec 62 observations et le Gard avec 41 cas. Voici le classement des départements :

Haute-Garonne : 82

Hérault : 62

Gard : 41

Aude : 28

Tarn : 25

Aveyron : 22

Hautes-Pyrénées : 21

Gers : 16

Pyrénées-Orientales : 16

Lot : 14

Tarn-et-Garonne : 14

Ariège : 10

Lozère : 9