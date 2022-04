Covid-19. « La circulation virale s’intensifie », selon l’ARS Occitanie

Les indicateurs sur l’épidémie de Covid-19 sont toujours en hausse en Occitanie. Le taux d’incidence est de 1 350 cas pour cent mille habitants.

Les indicateurs sur l’épidémie de Covid-19 sont toujours en hausse depuis plusieurs semaines en Occitanie. ©CC Iximus-Pixabay

« L’augmentation de l’ensemble des indicateurs épidémiologiques se poursuit depuis plusieurs semaines et le virus circule toujours à des niveaux élevés partout dans notre région ». C’est le constat que dresse l’Agence régionale de santé d’Occitanie (ARS) dans son bulletin d’information publié dans la soirée d mardi 5 avril.

Dans la région, le taux d’incidence s’élève à 1 350 cas de coronavirus pour cent mille habitants. Il s’établissait à 1 201 il y a une semaine. Dans le détail, ce taux est de 1 224 en Haute-Garonne, 1 374 en Tarn-et-Garonne, ou encore 1 666 en Lozère, le département le plus touché par l’épidémie en ce moment.

Le taux d’incidence dans les départements de l’Occitanie selon l’ARS le 5 avril. Crédit visuel : ARS Occitanie

L’ARS Occitanie appelle les femmes enceintes à se faire vacciner contre la Covid-19

L’ARS indique également que « le nombre de nouvelles admissions à l’hôpital pour Covid-19 est en progression en hospitalisation conventionnelle comme dans les services de soins critiques ». Ainsi, 1 914 personnes sont actuellement hospitalisées, contre 1 771 la semaine précédente. Par ailleurs, 146 personnes sont en réanimation et en soins intensifs, versus 127, une semaine auparavant.

Enfin, l’ARS Occitanie appelle les femmes enceintes à se faire vacciner contre la Covid-19 : « Les femmes enceintes, si elles ont le coronavirus, ont plus de risques que les autres de développer une forme grave de la maladie. Il est donc important pour elles de se vacciner. Les femmes enceintes et vaccinées transmettent les anticorps au fœtus et protègent ainsi le nouveau-né. La vaccination est recommandée dès le premier trimestre de grossesse. »