Consommation de cannabis : l’Occitanie championne de France

D’après une enquête de Santé publique France et de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l’Occitanie est la région où la consommation de cannabis est la plus importante.

Les usages du cannabis, qu’ils soient occasionnels, réguliers ou quotidiens, sont les plus élevés en Occitanie CC BY 2.0 elsaolofsson

L’Occitanie ne fait pas figure de modèle. Elle est en effet la région où la diffusion du cannabis est la plus importante. C’est en tout cas ce que révèle la dernière enquête Baromètre Santé de Santé publique France, en partenariat avec l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Celle-ci porte sur les usages de cannabis en population adulte en 2021.

Selon l’enquête, l’expérimentation de cette drogue, c’est-à-dire au moins un usage au cours de la vie, est la plus élevée en Occitanie (55,1%). La région se place ainsi devant la Bretagne (52,3%), la Nouvelle-Aquitaine (50,5%), l’Auvergne Rhône-Alpes (49,4%) et la Provence-Alpes-Côte d’Azur (49,7%) et dépasse de huit points la moyenne française (47,3%). Mais ce n’est pas tout.

La région Occitanie championne de la consommation de cannabis

En effet, l’enquête précise : « La région Occitanie est la seule région où tous les indicateurs d’usage sont supérieurs à la moyenne métropolitaine ». Ils sont aussi à chaque fois supérieurs aux moyennes des autres régions. L’Occitanie ne les dépasse donc pas seulement sur l’expérimentation de cannabis, mais également sur les différents niveaux d’usage de cette drogue.

Sur les 1 632 personnes de 18 à 64 ans interrogées dans la région, 12,9% ont ainsi déjà consommé du cannabis au cours de l’année, contre 10,6% au niveau de l’Hexagone. 4,4% d’entre elles ont un usage régulier et 3% en ont un usage quotidien, soit respectivement 1,4 et 1,3 points de plus que la moyenne nationale. L’Occitanie est donc championne de la consommation de cannabis en France.