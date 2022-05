Les conducteurs d’Occitanie champions de France du klaxon au volant

Le 12e baromètre Ipsos de la conduite responsable publié par la fondation Vinci Autoroutes révèle que les conducteurs d’Occitanie sont ceux qui utilisent le plus leur klaxon au volant. Les automobilistes de la région sont les seconds à effectuer le plus d’incivilités en voiture, derrière les Franciliens.

Le 12e baromètre Ipsos de la conduite responsable, publié par la Fondation Vinci Autoroutes, révèle que les conducteurs d’Occitanie sont coutumiers des mauvais comportements : ils sont les champions de France en ce qui concerne le klaxon au volant. 63 % des automobilistes occitans interrogés ont ainsi révélé qu’ils klaxonnaient de façon intempestive les conducteurs qui les énervent. Ils sont également les deuxièmes plus injurieux au volant (69 %, derrière les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes) et les deuxièmes qui descendent le plus de voiture pour s’expliquer avec un autre conducteur (25 %, derrière l’Île-de-France).

Plus généralement, les rois de l’incivilité sont les conducteurs d’Île-de-France avec 2,3 comportements incivils sur 5 en moyenne, juste devant les habitants d’Occitanie (2,2) et d’Auvergne-Rhône-Alpes (2,1). Le baromètre a également permis de dresser le portrait-robot du conducteur coupable d’incivilités. Il s’agirait d’un homme de moins de 35 ans, conduisant un deux-roues motorisé ou une trottinette-overboard.

Trois Français sur quatre utilisent leur téléphone au volant

Le baromètre permet de constater que la majorité des Français adopte des comportements dangereux lorsqu’ils sont derrière le volant. 84 % des sondés admettent qu’il leur arrive de quitter la route du regard pendant plus de deux secondes, et 67 % reconnaissent qu’il leur arrive d’être moins attentifs à leur conduite.

Beaucoup de conducteurs ont également révélé qu’ils utilisaient régulièrement leur téléphone au volant (74 %). Parmi eux, 61 % l’utilisent pour téléphoner, 31 % pour lire ou envoyer des SMS, 11 % pour participer à des réunions téléphoniques de travail et enfin 8 % pour regarder un film ou une vidéo. Des comportements dangereux pour soi, mais également pour les autres utilisateurs de la route. En effet, 12 % des personnes interrogés ont avoué avoir déjà eu ou failli avoir un accident à cause de leur utilisation du téléphone au volant.

