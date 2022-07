Canicule. Le Gers en vigilance rouge et huit départements d’Occitanie en orange

En Occitanie, le Gers bascule en vigilance rouge canicule ce lundi 18 juillet. En outre, huit départements sont en vigilance orange.

En Occitanie, le Gers bascule en vigilance rouge canicule ce lundi 18 juillet. En outre, huit départements sont en vigilance orange. CC Pixabay

La chaleur s’intensifie. En Occitanie, le Gers bascule en vigilance rouge canicule ce lundi 18 juillet à midi, annonce Météo France. Par ailleurs, la région compte huit départements en vigilance orange. Il s’agit de l’Ariège, l’Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot, du Tarn, et du Tarn-et-Garonne.

L’institut météorologique évoque un « épisode caniculaire nécessitant une vigilance particulière, en raison du pic de chaleur extrême attendu pour la journée de lundi ».

Il prévoit que « pour cette journée de lundi, la chaleur s’accentue encore. Après une nuit particulièrement douce, pour ne pas dire chaude localement, avec des températures minimales affichant généralement 18 à 22 °C, voire 23/24 °C sur la région Midi-Pyrénées et dans certaines agglomérations, les températures montent très rapidement au cours de la journée. » Il est attendu 35 °C à Montpellier, 37 °C à Nîmes, 39 °C à Toulouse, 40 °C à Auch, Cahors, Montauban et Tarbes, et 41 °C à Agen.

La fin de la canicule approche en Occitanie

« Avec la bascule du vent au secteur ouest durant la soirée et la nuit de lundi à mardi par la façade atlantique, un rafraîchissement est attendu », indique Météo France. « En Midi-Pyrénées, ce recul sera plus timide avec des températures maximales atteignant encore 33 à 37 °C d’ouest en est. »

Cette canicule, remarquable par sa durée et son intensité, notamment en Occitanie et dans le sud-ouest, concerne à présent tout le pays. Bien que dans la moitié nord, il soit plutôt question de pic de chaleur, étant donné qu’elle n’a pas duré suffisamment longtemps dans ces régions.

Quoiqu’il en soit, en Occitanie, la canicule devrait s’effacer d’ici à vendredi. Les maximales seront alors comprises entre 29 °C à Tarbes et 37 °C à Alès.