L’âge du départ à la retraite : les habitants d’Occitanie ont tranché

Pour sept habitants d’Occitanie sur dix, l’âge idéal du départ à la retraite se situe à 62 ans au plus tard, selon une étude réalisée par l’Ifop.

C’est un sujet qui revient régulièrement au-devant de l’actualité, en fonction des annonces du gouvernement et des coups de gueule de l’opposition. L’épineuse question de la réforme des retraites est une nouvelle fois à l’ordre du jour.

Emmanuel Macron a fait savoir qu’il veut une entrée en vigueur pour l’été 2023. L’exécutif travaille sur plusieurs pistes pour faire passer ses mesures alors que le parti présidentiel, qui n’a pas la majorité à l’Assemblée nationale, est lui-même divisé sur la question.

La question de l’âge du départ à la retraite est tranchée en ce qui concerne les habitants Occitans. C’est ce que montre la quatrième édition du “Baromètre 2022 de l’Épargne en France et en régions”, réalisée par l’Ifop pour Altaprofits, un courtier en assurance vie.

Selon ce baromètre, l’âge idéal du départ à la retraite est situé à 62 ans ou moins pour 74 % des habitants d’Occitanie. C’est un point de plus qu’au niveau national. Seulement 22 % d’entre eux le placent à plus de 62 ans

Une différence de point de vue sur le départ à la retraite selon les générations en Occitanie

« Une forte proportion d’Occitans (35 %) semble attachée au fait de pouvoir partir à la retraite dès l’âge de 60 ans », indique l’étude. « 10 % se positionnent en faveur d’un départ plus tôt encore, avant 60 ans, tandis que 27 % estiment que l’âge légal actuellement en vigueur, 62 ans, est idéal. »

Et seulement 8 % des habitants d’Occitanie souhaitent un départ à la retraite à l’âge de 65 ans et 4 % à plus de 65 ans.

Il faut noter une différence d’opinions en fonction des tranches d’âge. Ainsi, « 81 % des moins de 35 ans sont en faveur d’un départ à 62 ans ou moins (+8 points par rapport à l’ensemble des Français). Une opinion partagée par seulement 53 % des 65 ans et plus, c’est-à-dire les retraités actuels », note l’étude.

À l’inverse, chez les moins de 35 ans, seuls 11 % souhaiteraient partir à la retraite à plus de 62 ans (- 10 points par rapport à l’ensemble des Français), tandis que chez les 65 ans et plus, 40 % (+19 points) considèrent que c’est le bon moment.

Ainsi, l’âge moyen idéal pour partir à la retraite se situe autour de 59,3 ans pour les moins de 35 ans, contre 62,7 ans pour les 65 ans et plus.