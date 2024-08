4 idées de sorties à Toulouse en ce dernier week-end des vacances

Dernier week-end avant la rentrée scolaire ; voici quelques idées de sorties à Toulouse, ce samedi 31 août et dimanche 1er septembre, avant que vos enfants ne retrouvent les bancs de l’école : immersion dans la culture japonaise lors de la Japan Touch Toulouse, escape game géant, Rose Festival, et fête des vendanges au Capitole.

Immersion au Japon

Des Cosplayeurs défileront lors du Tokyo Market Toulouse. (photo d’illustration) ©humphery-shutterstock

Rebaptisé cette année “Tokyo Market Toulouse”, l’événement “Japan Touch” est de retour dans la Ville rose ce week-end ; une sortie à faire en famille pour découvrir la culture et les traditions nippones. Inspiré des Matsuri, fêtes populaires japonaises, ce festival en plein air, gratuit, propose de nombreuses animations et ateliers : jeux, initiations, démonstrations, relaxation et voyages culinaires.

Au cœur du jardin Compans-Caffarelli, vous pourrez ainsi vous inspirer de la mode traditionnelle japonaise, mais aussi du style kawaii (vêtements, accessoires, sacs, maneki neko, vaisselle, bijoux, objets de décoration…). Un peu plus loin des illustrateurs de manga et des calligraphes dévoileront leur savoir-faire, aux côtés d’artisans qui réaliseront des démonstrations de peintures japonaises à l’aquarelle, huile ou même pochoir comme les carpes koï de Kabé et les céramiques japonaises. Et si l’envie de vous essayer aux arts martiaux, à la méditation zazen ou encore à la taille de bonsaïs vous prend, des ateliers traditionnels seront organisés sur place. Pour finir, vous pourrez assister à un show de danse Idol masculine (artiste K-Pop) et un défilé de cosplayeurs. Sans oublier les stands gastronomiques qui vous permettront de vous restaurer en goutant les plats typiques japonais comme les taiyakis (gaufres) sucrés et salés, les takoyakis (beignets de poulpe), les okonomiyakis (omelettes japonaises), les makis…

Infos pratiques : Le Tokyo Market Toulouse, le 31 août et le 1er septembre, de 11h à 20h le samedi et de 11h à 19h le dimanche, au jardin Compans-Caffarelli de Toulouse. Entrée gratuite. Renseignements sur le site Internet de l”événement.

Dans la peau d’Arsène Lupin

Pour profiter de ce dernier week-end avant la rentrée scolaire, prévoyez une sortie en ville pour participer à un jeu de piste géant dans les rues de Toulouse. Le créateur d’événements ludiques Créanim’ vous propose de vous mettre dans la peau du gentleman cambrioleur Arsène Lupin… ou de James Moriarty (l’ennemi juré de Sherlock Holmes), c’est au choix. En effet, ce jeu, grandeur nature, permet d’agir différemment en fonction du camp dans lequel vous jouez. Vous pouvez ainsi participer deux fois, sans vivre la même expérience. Mais dans les deux cas, il vous faudra faire preuve d’observation et de dextérité pour résoudre les énigmes, en deux heures en moyenne. Équipé de votre smartphone (bien chargé), vous choisirez sur place le personnage que vous souhaitez incarner.

Si vous optez pour Arsène Lupin, vous vous retrouverez mêlé aux affaires de Moriarty par l’intermédiaire d’une société secrète aux buts mystérieux. Saurez-vous tirer votre épingle du jeu et empêcher Moriarty d’atteindre ses objectifs ? Si vous devenez James Moriarty, vous avez un plan : trouver un ancien objet qui effacerait des mémoires tous vos crimes passés. Vous aurez alors besoin d’un voleur de talent pour récupérer cet objet ! Qui pourrait bien correspondre à cette description ? Sans aucun doute, le fantastique Lupin ! À vous de jouer !

Infos pratiques : Escape game “Lupin contre Moriarty”, le 31 août à 13h30 ou 14h, départ du kiosque à musique du square Boulingrin à Toulouse. Tarifs : 19€ pour les plus de 16 ans, 10€ pour les 10 à 15 ans, gratuit pour les moins de 10 ans. Réservation obligatoire en ligne.

Week-end en rose

Il reste des places ! ©OdieuxBoby

Encore deux jours pour profiter de la programmation concoctée par Bigflo et Oli, lors de leur Rose Festival, événement désormais incontournable de la fin de l’été. Il reste des places pour assister aux concerts du samedi (moyennant un pass 3 jours) et du dimanche. Le samedi, Olympe Chabert et Mont Rouge envoûteront les spectateurs avec leurs voix et mélodies captivantes. Bomel, Youssef Swatt’s et la lauréate du tremplin Rose, Dinaa, ajouteront de l’intensité avec leurs prestations passionnées. Bovalon sera aux platines pour le warm-up. Et pour la soirée, les frères toulousains Bigflo et Oli, Pomme, et Niska assureront le show. Et dimanche, pour clôture le festival, vous retrouverez Mimaa et son style pop-électro, le rock varié de Styleto, les compositions profondes de Daoud, et les sets électro hypnotiques de Mathame. William NC assurera le dernier warm-up, pour laisser ensuite le public danser sur les voix et musiques de Dadju & Tayc, de La Fève, de Tif ou celles de Justice.

Infos pratiques : Rose Festival, jusqu’au 1er septembre. Tarifs : pass 3 jours à 140€, pass dimanche à 56€. Billetterie en ligne.

Et vive les vendanges !

© Fête des Vendanges

La place du Capitole à Toulouse, prend des allures de cave géante à l’occasion de la Fête des vendanges. En effet, jusqu’à samedi soir, 40 producteurs du Sud-Ouest s’y regroupent pour faire découvrir leur vignoble. Brulhois, Cahors, Côtes du Lot, Côtes de Gascogne, Fronton, Gaillac, Saint-Sardos… Vous n’aurez que l’embarras du choix. Pour déguster ces vins de renom, il vous faudra vous munir d’un pack dédié, vendu à l’entrée, composé d’un verre et d’un bracelet. Pour accompagner votre parcours gustatif, vous trouverez également des produits du terroir, fromage et charcuterie, que le vin sublimera.

Et pour accompagner votre dégustation, des animations seront égrainées tout au long de ce vendredi soir et de la journée de samedi. Bandas, jeux pour les plus jeunes, groupes de musique, quizz, masterclass et soirée DJ. Tout est prévu pour passer un bon moment entre épicuriens. Il sera même possible de se restaurer sur place grâce à la cuisine du marché Victor Hugo et des Tontons Ripailleurs, toujours avec un petit verre de vin du Sud-Ouest.

Infos pratiques : Fête des vendanges 2024, jusqu’au samedi 31 août, place du Capitole à Toulouse. Tarifs : 10€ le kit dégustation, entrée gratuite pour se restaurer et consommer directement au bar. Retrouvez le programmes et les vignerons présents sur le site Internet de la Fédération des associations de commerçants, artisans et professionnels de Toulouse.