Voici ce qu’il faut savoir sur la grève du mardi 5 octobre à Toulouse

Des perturbations sont à prévoir ce mardi 5 octobre à Toulouse dans le cadre de cette journée de grève interprofessionnelle.

C’est la rentrée sociale ! A Toulouse, comme partout en France, une journée de grève générale et de manifestations est annoncée ce mardi 5 octobre à l’appel de nombreux syndicats et organisations de jeunesse. Parmi les nombreuses revendications, cette grande mobilisation aura pour but de défendre l’emploi et les salaires, ainsi que de protester contre les réformes des retraites et de l’assurance chômage.

Perturbations dans les cantines

De nombreux secteurs seront vraisemblablement touchés. En premier lieu l’éducation nationale. Le principal syndicat du primaire, le SNUIipp-FSU a en effet appelé les enseignants à la mobilisation. Ceux des écoles maternelles et élémentaires sont également susceptibles de suivre cette journée d’action. Mais ce mardi 5 octobre, c’est surtout au niveau des cantines et des accueils de loisirs, gérées par le personnel municipal, que les perturbations risquent d’être les plus nombreuses à Toulouse.

Métro, bus, trams, trains…À quoi s’attendre ?

En ce qui concerne les transports, cette grève du mardi 5 octobre va entraîner “des perturbations importantes” à Toulouse selon Tisséo. Principalement sur le réseau de bus et de tramways. Les deux lignes de métro, elles, fonctionneront normalement. Au niveau des trains, les cheminots sont également appelés à se joindre à la grève. La liste des trains qui circulent ou non est disponible sur le site du TER Occitanie ainsi que sur l’application SNCF et par téléphone au 0811 31 31 31.

Manifestation au départ d’Arnaud-Bernard

Enfin, s’agissant de la circulation, cette journée de grève du mardi 5 octobre débutera à Toulouse par une manifestation qui s’élancera de la place Arnaud-Bernard à 10h30 avant d’emprunter, comme à l’accoutumée les grands boulevards de la ville.