Toulouse : deux nouveaux coeurs de quartiers pour les habitants de Montaudran

Dans le secteur de Montaudran, au Sud-Est de Toulouse, deux nouveaux cœurs de quartier ont été repensés et réaménagés place de l’Aéropostale et place Marcel Bouilloux-Lafont.

« Ils offrent désormais à tous des espaces apaisés, conviviaux et animés », présente la mairie de Toulouse. Samedi 23 octobre, deux nouveaux coeurs de quartier ont été inaugurés à Montaudran. Des aménagements ont été réalisés sur la place de l’Aéropostale et la place Marcel Bouilloux-Laffont. Ils comprennent : des espaces végétalisés au pied des immeubles, de nouvelles pistes cyclables et des trottoirs. La sécurité a également été renforcée avec, au total, l’installation de six caméras de surveillance.

Jeux et espaces verts place de l’Aéropostale

La place de l’Aéropostale est située au Nord de l’ancienne piste d’aviation “des Géants”, longue d’1,8 kilomètres, reconnue en partie comme “Monument Historique”. Prochainement, six totems lumineux seront installés le long de cette piste pour mettre en avant six villes-étapes de l’aéropostale. Chacune de ces installations sera le support d’un récit sur l’histoire du site et la ville associée.

Surplombée par des immeubles, une aire de jeux pour enfants a été installée. À l’intérieur, ces derniers pourront s’amuser à piloter une reconstitution, réalisée sur mesure, de l’avion Breguet XIV, qui a notamment été utilisé durant la Première Guerre mondiale en tant que bombardier. Tout autour, une centaine d’arbres ont été plantés pour végétaliser le cœur de quartier.

De nouveaux commerces place Marcel Bouilloux-Laffont

Non loin de celle de l’Aéropostale, la place Marcel Bouilloux-Laffont se trouve à proximité immédiate de la Halle de La Machine. « À l’image de la place du Capitole, cette place résume parfaitement l’esprit d’un quartier où il fait bon vivre et travailler. C’est un lieu de rencontres et de loisirs, où tout est à proximité », se félicite la mairie de Toulouse. Près de 800 logements y ont été construits, ainsi que sept nouveaux restaurants, (ADN Aventures de Nomades, Bistrot Régent, Di Capo, London Corner, Matissaé le Chou Français, et, Pitaya, Vinum), un coiffeur et un cinéma UGC composé de sept salles de projection.