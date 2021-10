Un enquête inédite de Faites entrer l’accusé au cinéma UGC de Montaudran, à Toulouse

La projection en avant-première d’une enquête inédite de Faîtes entrer l’accusé aura lieu au cinéma UGC de Montaudran, à Toulouse, le vendredi 22 octobre prochain.

C’est avec Faites entrer l’accusé que, chaque dimanche, RMC Story réalise ses meilleurs scores d’audience. Au point que la chaîne propose, depuis le 3 octobre, des enquêtes inédites, dont les présentateurs n’hésitent pas à faire la promotion au quatre coins de la France. Ce sera le cas, le vendredi 22 octobre prochain, à partir de 19h30, au cinéma UGC de Montaudran, à Toulouse. Rachid M’Barki et Dominique Rizet, tous deux à la tête du service police justice de BFM TV, seront présents pour la projection, en avant-première d’une enquête inédite de Faites entrer l’accusé.

Retour sur la traque de Mohamed Merah

Ce nouvel épisode est consacré à la traque de Mohamed Merah, indique un communiqué de presse de RMC Story. Un retour sur le parcours de ce terroriste qui, en 2012, a fait 7 victimes, dont des enfants et des militaires, à Toulouse et Montauban. À la suite de ce film, les spectateurs pourront débattre avec les animateurs et d’autres personnalités qui ont collaboré sur l’affaire. De quoi permettre au grand public « d’échanger avec la production et les spécialistes de l’émission, comprendre comment se construit le programme, comment sont sélectionnées les affaires, comment les équipes travaillent sur les enquêtes », ajoute le communiqué de presse. Une séance de dédicace est également prévue pour clôturer l’événement.

Source : communiqué de presse