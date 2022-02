Sécurité routière : 642 accidents de la route recensés en 2021 en Haute-Garonne

Le dernier baromètre annuel de l’accidentalité routière fait état d’une augmentation de 4.4% des accidents de la route en Haute-Garonne, en 2021. Au total, la préfecture du département recense 642 collisions, ayant entraîné la mort de 64 personnes.

Après une forte baisse de l’accidentalité routière en 2020, cette dernière est repartie à la hausse sur l’année écoulée. En effet, la préfecture de Haute-Garonne fait état d’un bilan de 642 accidents de la route dans le département, en 2021. C’est 27 de plus que l’année précédente, soit une augmentation de 4.4%, d’après un premier bilan provisoire.

64 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route en Haute-Garonne

Et selon une logique malheureuse, le nombre de personnes ayant été blessées ou ayant perdu la vie sur les routes du département est également en hausse. 818 ont été blessés en 2021, contre 741 l’année précédente. Plus ou moins gravement, puisque 305 victimes ont du être hospitalisées. Certaines dans un état critique. Ainsi, 64 personnes ont été tuées sur les routes de Haute-Garonne, soit 11 de plus qu’en 2020.

Les cyclistes, les piétons et les motards en première ligne

Selon le baromètres de l’accidentalité routière de la préfecture, tous les usagers de la route ne sont égaux face au danger. En effet, selon les dernières statistiques, les automobilistes succombant à leurs blessures suite à un accident représentent 47% des personnes tuées sur la route.

Dans la majorité des cas, les victimes se comptent parmi les piétons, les motards et les cyclistes. Ils représentent respectivement 25%, 22% et 6% des morts sur la route. Au total, 53% des personnes décédées font partie de ces usagers considérés comme étant “vulnérables” par la Sécurité routière.

Les seniors particulièrement concernés

Le bilan macabre de la préfecture évoque, pour finir, le grand âge des principales victimes. En effet, 20 personnes âgées (65 ans et plus) ont succombé à un accident de la route. A eux seuls, les plus de 75 ans représentent 23% des tués dans ces circonstances. Un phénomène en forte hausse par rapport à l’année précédente : 9 morts de plus de 65 ans.

Quant aux causes aggravantes, l’alcool et la consommation de stupéfiants sont invoqués dans 19 accidents mortels en 2021, contre 36 en 2020.