Haute-Garonne. Six sirènes du département vont être testées

Six sirènes du département seront testées dans le cadre de la réception des travaux, le mercredi 28 juillet 2021.

Tous les premiers mercredi du mois, à 12h15, les sirènes du Système d’alerte et d’information des populations (SAIP) retentissent. Une opération spéciale va avoir lieu, mercredi 28 juillet 2021, informe la préfecture de Haute-Garonne : ainsi, six sirènes du département seront testées dans le cadre de la réception des travaux, dans l’ordre suivant :

la sirène située “place de l’église” à Montgaillard-Lauragais retentira pour essai mercredi 28 juillet en début de matinée

la sirène située “hameau de Jalabertie” à Saint-Félix-Lauragais retentira pour essai mercredi 28 juillet en milieu de matinée

la sirène située “avenue Julien Nouguier” à Revel retentira pour essai mercredi 28 juillet en fin de matinée

la sirène située “place de l’église” à Castillon-de-Larboust retentira pour essai mercredi 28 juillet en milieu d’après-midi

la sirène située “place du Maréchal Joffre” à Bagnères-de-Luchon retentira pour essai mercredi 28 juillet en milieu d’après-midi

la sirène située “avenue de Luchon” à Antignac retentira pour essai mercredi 28 juillet en fin d’après-midi.

Dans les 6 cas, plusieurs essais pourront être réalisés dans un intervalle de 15/30 minutes.

Les sirènes pour alerter et informer les populations

Qu’est-ce que le Système d’alerte et d’information des populations (SAIP) ? Il s’agit d’un ensemble d’outils (dont font partie les sirènes) qui permet “la diffusion d’un signal ou d’un message par les autorités lors d’un événement d’une particulière gravité ou en situation de crise (catastrophe naturelle ou industrielle, attentat terroriste) aux personnes qui sont susceptibles d’en subir les effets”. Son déclenchement est de la compétence du maire et du préfet, voire du ministère de l’Intérieur.

Le SAIP mobilise plusieurs vecteurs d’alerte et d’information de la population comme les sirènes ou la diffusion de l’alerte à des opérateurs relayant avec leurs propres moyens ces informations (notamment panneaux à messages variables et radios).

Zoom sur les sirènes

Le ministère de l’Intérieur modernise le réseau de sirènes d’alerte (mis en place à partir de 1948 pour faire face à une attaque aérienne) et a revu leur implantation “afin de mieux prendre en compte les nouvelles natures de risques et répondre de manière plus pertinente aux besoins actuels de la population”. Elles continuent de sonner pour essai le 1er mercredi du mois. Dans le département de la Haute-Garonne, ce sont en tout 120 sirènes (49 existantes et 71 nouvelles) qui seront raccordées au SAIP. Le déploiement est “en cours de finalisation”. À cette occasion, des essais sonores ont lieu à chaque raccordement d’une sirène au SAIP.

Rappel des consignes de comportement

Pour mémoire, rappel des consignes générales de comportement en cas d’alerte hors exercice.

Au signal, il faut :

• Rejoindre sans délai un local clos, de préférence sans fenêtre, en bouchant si possible soigneusement les ouvertures (fentes, portes, aérations, cheminées.…) ;

• Arrêter la climatisation, le chauffage et la ventilation ;

• Écouter la radio.

Ce qu’il ne faut pas faire :

• Rester dans son véhicule ;

• Aller chercher les enfants à l’école (les enseignants se chargent de leur sécurité) ;

• Téléphoner (les réseaux doivent rester disponibles pour les secours) ;

• Rester près des vitres ;

• Ouvrir les fenêtres pour voir ce qui se passe dehors ;

• Allumer une quelconque flamme (risque d’explosion) ;

• Quitter l’abri sans consigne des autorités

Source : communiqué de presse