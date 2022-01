Une nouvelle tournée pour le Vaccibus en janvier

Alors que la campagne de la dose de rappel bat son plein, le Vaccibus vient d’annoncer de nouvelles dates. Ce dispositif s’installe dans les communes les plus reculées de Haute-Garonne afin de proposer une dose pour tous.

Vous n’avez pas encore fait votre dose de rappel, et votre pass sanitaire vient donc d’être désactivé. Vous n’arrivez pas à prendre rendez-vous ou peut-être que vous avez des difficultés à vous déplacer dans un centre de vaccination. Le Vaccibus va peut-être vous aider. Effectivement, ce dispositif propose de nouvelles dates.

L’objectif de ce dispositif d’aller-vers est piloté par le préfet de la Haute-Garonne et l’ARS31. Il renforce le maillage territorial de la vaccination. Le Vaccibus est doté d’une logistique de vaccination complète, il s’installe chaque week-end dans des communes volontaire du département. Chaque opération du Vaccibus permet de vacciner 250 personnes. Une priorité est donnée aux personnes les plus vulnérables qui sont contactées par la CPAM et se voient proposes un rendez-vous.

Toute personne de plus de 12 peut bénéficier d’une injection avec le Vaccibus. Pour cela, il faut prendre rendez-vous sur keldoc.com et saisir la commune souhaitée dans le champ de recherche. Voici les passages du dispositif :