Ligue 2. Tenu en échec à Bastia, le TFC reste provisoirement leader

Le TFC n’est pas parvenu à s’imposer face à Bastia à l’occasion de la 22e journée de Ligue 2. Les Violets restent tout de même leader du championnat, pour le moment.

Pas de victoire. Le TFC a été tenu en échec par Bastia, 0 à 0, samedi 22 janvier à l’occasion du match comptant pour la 22e journée de Ligue 2. Les Corses demeurent ainsi invaincus sur leur pelouse cette saison.

Offensivement, la rencontre n’a pas offert un grand spectacle avec seulement six tirs cadrés, dont quatre du côté du Téfécé. Aussi, Benjamin Santelli et Mikel Desler ont tous les deux été sanctionnés d’un carton jaune à la 87e minute de jeu, avant de finalement être expulsés dans la confusion.

⏱ 87'

🟥 Exclusion d'un Bastiais dans la plus grande confusion. Ne nous demandez pas ce qu'il se passe, nous n'en savons rien 🤷‍♂️ 0-0 #SCBTFC — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 22, 2022

Les Toulousains ont récupéré la place de leader du championnat mercredi après un match remporté 4 à 0 face à Nancy. Le résultat de samedi soir leur permet d’obtenir un point de plus et de conserver provisoirement leur place au classement avec 42 points. Mais les Violets pourraient bien perdre cette position si l’AC Ajaccio, qui compte 41 points et deux matches en retard, s’impose à Caen ce lundi.