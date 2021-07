Trois lauréats d’Occitanie pour le concours Talents des Cités

Le concours Talents des Cités 2021 a récompensé trois entrepreneurs d’Occitanie, habitant Montpellier et Carcassonne.

Chaque année, dans le cadre du programme Entrepreneuriat Pour Tous, le concours Talents des Cités récompense une trentaine d’entrepreneurs en devenir et en activité issus ou installés dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

Après le grand appel à projet Talents des Cités 2021 lancé en avril, les jurys régionaux ont désigné les lauréats de la région Occitanie. Ils ont été sélectionnés “pour leur parcours, la viabilité économique et financière de leurs projets, l’impact de leur activité sur le quartier et leur mission d’ambassadeur des quartiers”.

554 candidatures pour les Talents des Cités

Parmi les 554 candidatures reçues en 2021 pour la 20e édition du concours, une trentaine d’entrepreneurs en devenir et en activité ont ainsi été distingués et labellisés “Talents des Cités”.

Dans la catégorie Création : Brice Soume et Kévin Mahoungou ont été récompensés pour leur innovation Ibissa, une entreprise qui conçoit et vend des produits à base d’hibiscus à Montpellier, dans le quartier Saint Martin.

Dans la catégorie Émergence, il s’agit d’Hanane Essabbahi pour son entreprise Angel Care, qui propose des solutions sur-mesure pour accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ainsi que leurs proches aidants, à Carcassonne, dans le quartier La Conte.

Les lauréats bénéficieront d’une dotation : 2 000 euros pour la catégorie Création et 1 000 euros pour la catégorie Émergence.

Source : communiqué de presse