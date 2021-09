Occitanie : les offres de trains liO à 1 euro se poursuivent en septembre

La Région Occitanie et la SNCF ont décidé d’étendre l’offre de trains à 1 euro mise en place pour la saison estivale aux week-ends du mois de septembre. Elle est disponible sur l’ensemble du réseau régional et pour tous les voyageurs.

L’été se poursuit sur les lignes du réseau liO. La Région Occitanie et la SNCF renouvellent leurs offres de trains à 1 euro durant les week-ends du mois de septembre. Elles concernent l’ensemble des transports ferroviaires du réseau régional liO et sont disponibles pour tous les voyageurs.

Après un bilan plutôt positif l’année passée, la Région et la SNCF ont proposé des billets à 1 euro les week-ends de juin, puis les mercredis de juillet et d’août pour l’ensemble des usagers. Cette offre était disponible tous les jours entre le 15 juillet et le 15 août pour les moins de 26 ans. « En incitant habitants et voyageurs à découvrir les richesses de notre région, ces offres permettent également de soutenir l’activité de nos professionnels du tourisme. Et bien sûr, elles s’inscrivent dans notre volonté de favoriser le recours aux transports en commun pour réduire les émissions carbone liées à nos déplacements », expliquait la présidente de Région Carole Delga.

Succès cet été

« C’est un dispositif gagnant-gagnant largement plébiscité par les usagers », a notamment souligné la présidente d’Occitanie. Depuis le 1er juin dernier, près de 837 000 billets à 1 euro ont été vendus, dont 407 000 offres jeunes entre le 15 juillet et le 15 août. Ces chiffres représentent une augmentation de 18 % par rapport à l’été 2020, date de mise en place du dispositif.