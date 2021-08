Lot. Neuf nouvelles lignes de bus liO à deux euros entre Cahors, Figeac et Souillac

Le service régional de transports liO met en place neuf nouvelles lignes de bus dans le Lot à compter du 1er septembre prochain. Ouvertes toute l’année, elles relieront Cahors, Figeac et Souillac, au prix de deux euros.

Neuf nouvelles lignes de bus sillonneront le Lot, entre Cahors, Figeac et Souillac, à compter du 1er septembre prochain. En plus des transports scolaires, le service régional liO étend son offre à tous les voyageurs en facilitant les liaisons entre les communes du département et les grandes villes. Un trajet coûtera deux euros et l’abonnement mensuel 40 euros (20 euros pour les moins de 26 ans). La quasi-totalité de ces lignes sera ouverte toute l’année. En détail :

Sept lignes fonctionneront du lundi au vendredi, toute l’année :

880 : Castelnau-Montratier – Cahors,

881 : Lalbenque – Cahors,

882 : Montcuq-en-Quercy – Cahors,

884 : Lacapelle-Marival – Figeac,

886 : Assier – Figeac,

887 : Saint-Céré – Biars/Cère,

888 : Saint-Denis-les-Martel – Souillac.

Deux lignes fonctionneront du lundi au vendredi en période scolaire et à la demande en période de vacances :

883 : Limogne-en-Quercy – Cahors,

885 : Latronquière – Figeac.

L’ensemble des horaires sera disponible sur le site du réseau régional de transport. L’objectif est de pouvoir répondre à tous les besoins et tous les types de déplacement : domicile-travail, loisirs, déplacements personnels etc.

En assurant une liaison avec les villes de Cahors, Figeac et Souillac, ces nouvelles lignes de bus permettent aux usagers de pouvoir bénéficier d’une correspondance avec le réseau liO train. Celui-ci dessert toutes les grandes villes de la région Occitanie.