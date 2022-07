Un train historique pour rejoindre Carcassonne et assister au feu d’artifice

Le 14 juillet, la Cité de Carcassonne, théâtre d’un spectacle pyrotechnique, s’embrasera. Pour assister au célèbre feu d’artifice de Carcassonne, une amicale des cheminots propose un voyage à bord d’un train historique de Toulouse.

Le feu d’artifice de Carcassonne du 14 juillet (ici en 2012). Crédit photo : Antoine Blondin (wikimedia commons) CC BY-SA 3.0.

Il a été annulé à deux reprises mais, en 2022, il est enfin de retour. Le spectacle pyrotechnique qui illumine la Cité de Carcassonne aura bien lieu ce 14 juillet. Cette année, le thème est “Feux de joie”.

Et pour assister au feu d’artifice de Carcassonne, l’amicale des cheminots pour la préservation de la 141 R 1126 [une locomotive, NDLR] organise un voyage en train historique au départ de Toulouse.

Ce train sera tracté par une locomotive électrique des années 80 (BB 7200) et constitué de voitures des années 30 (type Est) ou 60 (ex-Mistral).

Éviter les bouchons pour voir le feu d’artifice de Carcassonne

Entre 500 et 700 000 personnes sont attendues à Carcassonne et sur les bords de l’Aude pour voir le célèbre feu d’artifice. « Vous doublerez votre plaisir en venant admirer cette prouesse pyrotechnique en train spécial et vous éviterez de la sorte les files

d’attente dans les multiples et longs embouteillages », promettent les cheminots.

Sur son site internet, la Ville de Carcassonne prévient également : « Pour assister au spectacle pyrotechnique le soir du 14 juillet à 22h30, et pouvoir stationner sans trop de problème, nous vous conseillons d’arriver à Carcassonne en fin de matinée ou en début d’après midi au plus tard ».

Le train historique partira de Toulouse-Matabiau à 14h03 pour arriver à 15h21 en gare de Carcassonne. Il repartira à 23h55, pour rentrer à 1h11. Il dessert également Labège, Escalquens, Baziège, Villefranche-de-Lauragais, Castelnaudary, et Bram.

Les organisateurs indiquent « qu’un plan indiquant les meilleurs emplacements » pour observer le feu d’artifice de Carcassonne sera remis aux passagers dans le train.

La réservation est obligatoire sur le site internet du train historique.