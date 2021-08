La Ville d’Albi investit pour préserver son patrimoine écrit

La municipalité d’Albi a acquis un scanner spécialisé dans la numérisation des documents anciens dans le but de préserver son patrimoine écrit.

Le nouvel arrivé à la Ville d’Albi est un scanner pas comme les autres : il est spécialisé dans la numérisation des documents anciens. Car le service des Archives municipales de la Ville d’Albi a lancé un grand plan de numérisation de ses documents les plus rares ou précieux.

Selon les services de la mairie, « numériser, c’est favoriser la conservation : la première source de dégradation des documents anciens, ce sont les manipulations humaines, comme par exemple les doigts sales, la transpiration, les maladresses. Lorsqu’on numérise un document et qu’on rend les images accessibles au public, on limite considérablement les risques pour le document original ».

Près de 100 000 vues déjà numérisées à Albi

Le service des Archives municipales d’Albi a donc lancé un grand plan de numérisation de ses documents « les plus rares ou précieux, les plus fragiles, les plus demandés ».

L’agent de numérisation, Dominique Combettes-Labaume, a depuis son arrivée dans le service des Archives municipales en 2017 numérisé près de 100 000 vues. Elle poursuivra sa mission avec ce nouveau matériel adapté et ergonomique.

Source : Ville d’Albi