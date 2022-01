Les grands projets de la ville d’Albi pour l’année 2022

Maison de quartier, mise en accessibilité des écoles, salle de musculation… Voici une sélection des principaux projets de la ville d’Albi pour 2022.

Nouvelle maison de quartier de Ranteil

Les travaux de construction de la nouvelle maison de quartier de Ranteil, au Sud d’Albi, vont se poursuivre en 2022. La fin du chantier est prévue pour juillet. L’ouverture au public ne se fera qu’au début du mois de septembre prochain.

Le bâtiment, d’environ 550 mètres carrés, s’articulera en quatre parties distinctes : les bureaux, les locaux techniques, puis deux grandes salles équipées d’une cuisine et des terrasses couvertes. La surface totale du terrain est de 10 000 mètres carrés. 39 places de parking et cinq emplacements pour les deux roues seront disponibles à proximité.

Installation d’un élévateur à l’école Nougaro d’Albi

Des travaux de mise en accessibilité vont être réalisés à l’école Claude Nougaro, sur le site Teyssier, qui accueille les enfants de la maternelle au CE1. Depuis la rue du Roc, un élévateur va être installé pour permettre aux personnes handicapées d’accéder au préau. De plus, les travaux de rénovation de l’établissement vont se poursuivre avec la peinture des murs et la restauration du sol du hall, puis le remplacement des fenêtres.

Sur le site Salvan, qui accueille les élèves du CE2 au CM2, une étude va être lancée en 2022 pour la construction de nouvelles classes et de sanitaires au rez-de-chaussée, mais aussi pour la mise en accessibilité de l’établissement.

Poursuite et fin du réaménagement de la base de loisirs de Pratgraussals

Le projet de réaménagement de la base de loisirs de Pratgraussals, débuté en 2018 au sur la rive droite d’Albi, va se poursuivre et prendre fin en 2022. Les rues Lamothe (entre le viaduc SNCF et les terrains de tennis), René Cassin (entre la rue Lamothe et la salle événementielle) et le chemin de Pratgraussals (entre le viaduc SNCF et le cimetière de la Madeleine) seront rénovées au printemps. La réfection des terrains de tennis et la construction des sanitaires seront faites à l’automne.

Une salle de musculation dans la plaine des sports et des loisirs de la Guitardié

Des travaux vont également avoir lieu dans la plaine des sports et des loisirs de la Guitardié au premier trimestre 2022. Des vestiaires vont être construits à proximité du terrain synthétique. Une salle de musculation va également voir le jour, en même temps que de nouveaux bureaux administratifs.

Le parcours de cyclo-cross, initialement prévu pour 2021, va finalement être installé cette année. Il a été dessiné par Arnaud Jouffroy, ancien champion du monde de cyclo-cross espoir et junior. Il fera 2,7 kilomètres et longera le Tarn. « Nous allons pouvoir disposer d’un espace fermé à la circulation propice à la fois à la pratique du cyclo-cross, de la course à pied et de la natation grâce à l’accès direct au Tarn », s’est réjoui David Baures, coprésident du club Albi triathlon.

Nouvelle halte-garderie à Albi

Une nouvelle halte-garderie va voir le jour à Albi, sur le site de l’ancienne école de la Négrouillère. Cette structure petite enfance accueillera des enfants en situation de handicap. Ils seront accompagnés par l’Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés (AgaPei), qui intervient pour favoriser l’intégration sociale des enfants porteurs de handicap, et principalement d’autisme. 2022 sera consacré aux études et au choix de la maîtrise d’œuvre . Les travaux démarreront en 2023.