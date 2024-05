Solar Clash : un tournoi e-sport à Castres pour sensibiliser aux enjeux des écrans

Le Parc des expositions de Castres accueillera le 1er juin Solar Clash, un tournoi e-sport dédié à Super Smash Bros Ultimate. Cet événement vise à sensibiliser parents et jeunes aux enjeux des écrans et des jeux vidéo, offrant une journée ludique et éducative.

© Yaroslav Astakhov / Shutterstock.com

Le Parc des expositions de Castres s’apprête à accueillir, le 1er juin, la première édition de Solar Clash, un événement e-sport dédié au jeu vidéo Super Smash Bros Ultimate. Au-delà de la compétition, cet événement vise à sensibiliser les parents et les jeunes aux enjeux des écrans et des jeux vidéo. Une occasion unique de découvrir une facette positive et originale de l’univers vidéoludique.

Un tournoi e-sport palpitant à Castres

De 10h à 18h, l’association Toulouse Last Stock, spécialiste des tournois e-sportifs, organisera un tournoi de Super Smash Bros Ultimate. Près d’une centaine de joueurs sont attendus. Les participants, incarnant des personnages emblématiques comme Mario, Pikachu ou Cloud, s’opposeront dans des combats intenses, mais non violents. « Des compétiteurs de toute la région Occitanie et d’ailleurs seront présents à Castres dès 10h du matin pour participer à cette compétition palpitante », précise l’annonce de l’événement. À noter qu’un tournoi est aussi prévu pour les novices dans l’après-midi, sur inscription gratuite à midi.

Sensibilisation aux écrans et jeux vidéo

Parallèlement de ce tournoi e-sport à Castres, l’association MEsports tiendra un stand de 11h à 17h pour sensibiliser les familles aux usages des écrans et des jeux vidéo. Ce stand abordera des sujets essentiels tels que la gestion du temps d’écran, l’addiction, la sécurité en ligne et l’intérêt des jeux vidéo pour les jeunes. « La compréhension et l’accompagnement de cette passion par les parents est cruciale pour instaurer un environnement sain autour des jeux vidéo », souligne les organisateurs.

Buvette et Restauration sur Place

L’association des parents d’élèves de l’école castraise de Lambert tiendra une buvette tout au long de la journée, permettant à tous les participants et visiteurs de se restaurer. L’événement est payant pour les joueurs, mais gratuit pour les visiteurs.