Plus d’un siècle d’égyptologie en exposition à Castres

“De Napoléon à Toutânkhamon, plus d’un siècle d’égyptologie” est une exposition à découvrir au Centre national et musée Jean Jaurès (CNMJJ) de Castres jusqu’au 30 avril 2023.

Visuel : CNMJJ – Mairie de Castres.

L’égyptologie fascine, de par l’histoire millénaire qu’elle tente de décrypter. 2022 a marqué le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, et le centenaire de la découverte du tombeau de Toutânkhamon. Une bonne occasion pour les musées, un peu partout en France, de mettre en valeur leurs collections antiques.

Castres n’a pas fait exception avec l’exposition “De Napoléon à Toutânkhamon, plus d’un siècle d’égyptologie”, qui est visible jusqu’au 30 avril 2023 au Centre national et musée Jean Jaurès (CNMJJ).

En effet, l’égyptologie naît en 1822 à la suite de l’expédition de Bonaparte et des descriptions liées aux découvertes de Champollion. Elle se crée aussi grâce à la fondation du Service des Antiquités égyptiennes par Auguste Mariette. L’exposition castraise propose de revenir sur cet discipline qui a attisé les passions.

L’égyptologie, science nationale

« Pensez que du haut de ces monuments, quarante siècles nous observent ! » aurait déclaré Bonaparte aux pieds des Pyramides. L’Égypte antique a été au centre de bien des recherches pour l’élégance de sa culture, de son art et de ses richesses, mais aussi pour les mystères qu’elle renferme.

L’égyptologie est devenue au XIXe siècle une « science nationale », et les pouvoirs successifs lui ont accordé d’importants crédits afin de mener des expéditions, de créer une mission permanente au Caire et de constituer d’importantes collections hébergées majoritairement au Louvre. À Castres, l’exposition revient sur cette passion occidentale pour la terre des pharaons, qui semble ne jamais tarir.

Informations pratiques : “De Napoléon à Toutânkhamon, plus d’un siècle d’égyptologie”, exposition au CNMJJ. Adresse : 2 place Pélisson, Castres. Horaires : jusqu’au 30 avril 2023, du mardi au samedi, 10h-12h et 14h-18h. Tarif : entrée libre et gratuite. Visites guidées pour le jeune public (scolaires et centres de loisirs) sur réservation.