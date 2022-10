Trois questions sur la reconversion de l’école Pasteur d’Albi

Les travaux de reconversions de l’école Pasteur d’Albi ont démarré à la fin du mois de septembre. Le lieu sera transformé en logements et en commerces d’ici à 2024.

Les travaux de reconversions de l’école Pasteur d’Albi, au centre-ville, ont démarré à la fin du mois de septembre. Photo d’illustration. © Benh Lieu Song / wikimedia commons

L’école Pasteur d’Albi se prépare à connaître une nouvelle vie. Sa reconversion a démarré à la fin du mois de septembre. La SAS Génération Pasteur, détenue par la foncière immobilière Bellevilles et la Banque des Territoires, a acheté ce lieu situé en plein centre-ville auprès de la Mairie d’Albi le 21 septembre dernier. Voici ce qui est prévu.

Quel projet pour l’école Pasteur d’Albi ?

La société immobilière Bellevilles dit vouloir « respecter l’âme tant historique que patrimoniale et mémorielle de cet édifice pour l’intégrer dans la vie des albigeois ». Huit logements seront créés. Il s’agira de deux T2, deux T3 en duplex, trois T4 dont deux duplex et un T5. Deux commerces et un atelier d’artiste vont également s’installer.

« L’objectif est de faire revenir des familles en cœur de ville, développer des surfaces commerciales attractives, accueillir un projet culturel, rouvrir la cour à tous les Albigeois en journée, et conserver le tilleul dans la cour », indique les porteurs du projet dans un communiqué.

Pourquoi ce lieu est-il important ?

Située à proximité de la cathédrale et de la collégiale Saint-Salvi d’Albi, l’école Pasteur s’inscrit dans un Site Patrimonial Remarquable. « Le bâtiment existant est un témoin des “maisons d’école” découlant des lois prises par Jules Ferry entre 1879 et 1882, rendant l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour garçons et filles », rappellent les porteurs du projet. « Elle possède des caractéristiques du “style Jules Ferry” : cour plantée, préau, salles hautes, traversantes et équipées de grandes baies. »

Le projet de conversion de l’école Pasteur d’Albi est la première opération de promotion de l’Atelier Bellevilles. Le prix de revient total est de 3,8 millions d’euros, dont le prix d’achat de 630 000 euros.

La Banque des Territoires s’est associée à la foncière immobilière Bellevilles. L’établissement, qui est une Caisse des dépôts et des consignations, détient 49 % de la SAS Génération Pasteur et a favorisé le lancement de l’opération via un apport financier de 505 000 euros.