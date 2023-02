Vacances d’hiver dans le Tarn : une sélection d’idées de sorties

Le Journal Toulousain vous propose une nouvelle sélection d’idées de sorties à faire dans le Tarn pendant les vacances d’hiver. Vous pouvez par exemple assister au carnaval de Gaillac, participer aux ateliers créatifs de la cité de Sorèze, incarner un fermier le temps d’une demi-journée ou aller voir une exposition dans laquelle vous serez le héros.

Des sorties dédiées aux enfants dans le Tarn

La Cité de Sorèze, en Ariège, propose tout un programme d’animations pendant les vacances d’hiver. CC Aliaksandra

Les enfants sont invités à participer à l’un des nombreux ateliers créatifs organisés à la Cité de Sorèze pendant les vacances d’hiver sur le thème de la “nature”. Chaque jour, ils ont la possibilité de laisser libre cours à leur imagination pour confectionner de véritables œuvres d’art qu’ils pourront par la suite fièrement rapporter à la maison. Un animateur sera présent sur place pendant toute la durée de l’exercice pour accompagner les participants dans leur réalisation. Ils peuvent par exemple créer de petits animaux en pommes de pin ramassées dans les jardins, ou encore, représenter leur saison préférée en fabriquant une jolie carte pop-up qu’ils pourront offrir à leurs grands-mères le dimanche 5 mars prochain.

D’autres animations attendent les plus petits tout au long de la deuxième semaine des vacances. Comme un atelier de création de papillons, abeilles ou coccinelles en carton, une initiation au “light painting” durant laquelle ils apprendront à peindre avec la lumière, ou encore une session de confection de libellules en scoubidous colorés. La semaine se terminera avec un atelier de dessin d’animaux et de fleurs à l’aide de formes géométriques. Les enfants pourront ici s’inspirer du style des travaux de l’artiste et tapissier Marcel Gromaire.

Infos pratiques : Cité de Sorèze, rue Saint-Martin, Sorèze. Ateliers jusqu’au vendredi 3 mars, de 14h à 15h30. Tarif : 6 euros. Programme complet. Réservations au 05 63 50 86 38.

Célébrez le carnaval à Gaillac pendant les vacances d’hiver

Sortez vos plus beaux déguisements pour le Gaillaval. CC Jessica Rockowitz

Ne manquez pas de participer à la 23e édition du carnaval de Gaillac, traditionnellement appelé le “Gaillaval”, organisé ce samedi 25 février sur le thème “Autour de la vigne”. Le top départ du défilé, composé de nombreux chars, sera donné à 14h30 sur le parvis du complexe Pichery, puis prendra la direction du centre-ville, jusqu’aux portes de l’amphithéâtre, sur la place de la Libération. Comme chaque année, les animations musicales ambianceront la parade. Quatre bandas seront présentes spécialement pour l’occasion, accompagnées de majorettes, d’échassiers, de jongleurs et de clowns déjantés. Vous aurez également l’opportunité de vous prendre en selfie avec des peluches géantes qui paraderont aux côtés de toute la troupe.

Les enfants prendront plaisir à s’amuser dans la mini-fête foraine installée sur la place centrale de Gaillac ce week-end. Là, ils pourront déguster des churros, bonbons et barbes à papa ou disputer une partie de fléchettes sur des ballons ou de pêche aux canards. Par ailleurs, si vous souhaitez vous aussi vous impliquer dans l’organisation de l’événement, vous avez jusqu’au vendredi 24 février pour participer à la confection de l’un des chars de la parade à la maison des jeunes et de la culture (MJC) de Gaillac.

Infos pratiques : Gaillaval, complexe Pichery, rue Henri Dunant, Gaillac. Samedi 25 février à 14h30. Création d’un char, MJC, 10 avenue Aspirant Buffet, Gaillac.

Jusqu’au vendredi 24 février de 14h à 17h.

Dans la peau d’un mini-fermier dans le Tarn

Les enfants peuvent s’essayer au métier de fermier pendant les vacances d’hiver dans le Tarn. CC filinecek

Dans le Tarn, les jardins de Martine ouvrent leurs portes aux visiteurs pour une sortie “nature” pendant les vacances d’hiver. À cette occasion, les enfants sont invités à passer une matinée dans la peau d’un véritable petit fermier. Ainsi, ils découvriront toutes les activités de la ferme, et se feront une idée de ce à quoi ressemble le quotidien des éleveurs. De l’entretien du potager à la cueillette des aromates, en passant par le soin des animaux, le nourrissage, le curage des box… Une immersion au plus près des lapins, poules, poussins, poneys, cochons, chevaux, moutons, ânes et chèvres, qui restera gravée à jamais dans la mémoire des mini-fermiers en herbe.

Martine et Coralie, les propriétaires du domaine, vous proposent également de participer à une visite guidée de la ferme, à la rencontre de leurs petits compagnons, suivie d’un atelier thématique. Ces vendredi 24 février, mercredi 1er et jeudi 2 mars après-midi par exemple, vous pouvez confectionner une mangeoire en bois à suspendre sur votre balcon ou dans votre jardin pour nourrir les oiseaux. Ces mêmes jours, dans la matinée, venez créer un cadre photo sur le thème de la nature que vous pourrez ensuite offrir en cadeau pour la fête des grands-mères.

Infos pratiques : Les jardins de Martine, 4102 route de Garrigues, lieu-dit En Franc, Saint-Sulpice-la-Pointe. Pass fermier du jeudi au samedi de 9h à 10h30. Tarif : 18 euros.

Programme des ateliers. Tarif : 20 euros. Gratuits pour les accompagnants. Réservations au 06 67 43 04 73.

Devenez le personnage principal d’une exposition

Remontez le temps et enquêtez sur un mystérieux meurtre. Illustration CC Sergey Sokolov

Plus encore que d’y assister, la médiathèque Jean Jaurès, à Villefranche-d’Albigeois, vous propose de participer à une exposition interactive. Voire même, d’en être le héros. En effet, cette exposition vous propulse dans un thriller qui s’est déroulé durant l’époque médiévale (en l’an 1388), et vous incarnez l’un des personnages principal. Alors que vous êtes en chemin vers la cour de Gaston Fébus, le chroniqueur Jehan Froissart et vous – glissé dans la peau d’un page – êtes surpris par une violente tempête. Vous décidez donc de faire une halte dans un village où règne une ambiance ténébreuse. Un abbé vous offre le gîte et vous partage un secret. La veille, deux villageois ont été assassinés. En compagnie de Jehan Froissart, vous débutez donc une enquête. Votre objectif sera de trouver qui, parmi les habitants du village, est le criminel.

Pour mener à bien votre mission, vous serez munis d’une tablette et d’un casque audio. Ces équipements vous permettront, à travers la lecture numérique de planches de bandes dessinées, de sillonner l’étrange village et d’interroger les habitants à la recherche d’indices pour confondre le coupable.

Infos pratiques : Médiathèque Jean Jaurès, 13 avenue de Mouzieys, Villefrance-d’Albigeois.

Ouverte le mardi de 16h à 18h, mercredi de 10h à 12h, puis de 14h à 18h, le vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h, puis de 14h à 17h30.

Exposition jusqu’au 25 mars prochain. Gratuite.