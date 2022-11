Quels sont les plus beaux villages fleuris du Tarn ?

Le classement des plus beaux villages fleuris du Tarn a été dévoilé par le conseil départemental. Sorèze et Terssac font partie des primés.

Le classement des plus beaux villages fleuris du Tarn a été dévoilé par le conseil départemental. Sorèze et Terssac font partie des primés. Photo d’illustration. © Gala Jacquin

Voici quelques idées de villes-étapes à ajouter à un parcours en voiture. Le classement des plus beaux villages fleuris du Tarn a été dévoilé par le conseil départemental. La remise des prix du concours départemental des Villes et Villages fleuris 2022 s’est tenue jeudi 24 novembre à l’Hôtel du Département, à Albi.

L’idée de ce palmarès porté par le conseil départemental et le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement est de mettre « en valeur le travail effectué par les communes pour l’embellissement de leurs espaces publics dans le respect de l’environnement (gestion de l’eau, respect des espèces locales, traitement sans produits phytosanitaires…) », explique le Département.

Douze villes et villages du Tarn ont été récompensés dans quatre catégories en fonction de leur population. « Malgré la sécheresse durant l’été dernier, les élus locaux ont redoublé d’efforts et d’ingéniosité pour maintenir un fleurissement et une végétalisation de grande qualité dans les lieux de vie », a fait remarquer Christophe Ramond, le président du conseil départemental du Tarn, à l’occasion de la remise des prix.

Voici le palmarès des villes et villages fleuris du Tarn en 2022

Catégorie 1 : communes de moins de 500 habitants

– 1er prix : Larroque

– 2ème prix : Miolles

– 3ème prix : Lacaze

Catégorie 2 : communes de 500 à 1000 habitants

– 1er prix : Parisot

– 2ème prix : Teulat

– 3ème prix : Rouffiac

Catégorie 3 : communes de 1000 à 2750 habitants

– 1er prix : Terssac

– 2ème prix : Labastide-Saint-Georges

– 3ème prix : Saint-Benoit-de-Carmaux

Catégorie 4 : communes de 2750 à 6000 habitants

– 1er prix : Sorèze

– 2ème prix : Puygouzon

– 3ème prix : Réalmont