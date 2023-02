Électricité. Le président du Tarn appelle à la renationalisation d’EDF

Au regard de la hausse du prix de l’électricité, le président du conseil départemental du Tarn, Christophe Ramond, appelle à la renationalisation d’EDF.

Face à la hausse du prix de l’énergie, le président du conseil départemental du Tarn, Christophe Ramond, appelle à la renationalisation d’EDF. Photo d’illustration. Crédit photo : CC Miguel Á. Padriñán – Pexels

Après le gaz au mois de janvier, c’est maintenant au tour de l’électricité de voir son prix augmenter. Le bouclier tarifaire qui a limité la hausse à 4% en 2022 évolue. Depuis le 1er février, l’augmentation du prix de l’énergie est limitée à 15% pour près de 23 millions d’abonnés, dont 1,45 million de petits professionnels.

« C’est énorme », note le président du conseil départemental du Tarn, Christophe Ramond, dans un communiqué. « Et pourtant, les 20,5 millions de foyers et petits professionnels concernés par cette hausse sont priés de se réjouir : sans le bouclier tarifaire, cette hausse aurait dû être de +99%… C’est bien la preuve que la libéralisation des tarifs de l’énergie disjoncte ! »

Face à la hausse du prix de l’électricité, « il est urgent de renationaliser EDF ! »

« Des Français vont être contraints de baisser encore la température dans leurs foyers. (…) Pendant ce temps-là, de grands groupes et leurs actionnaires engrangent des profits colossaux », poursuit Christophe Ramond. Il estime que « l’énergie est un besoin primaire. Elle ne doit pas être soumise au régime concurrentiel comme n’importe quel autre produit de consommation. »

Le président du conseil départemental tarnais raconte que « la production d’un mégawatt coûte 46 euros à EDF, et on lui demande de le à céder 42 euros à des fournisseurs privés qui vont le revendre jusqu’à dix fois plus cher sur le marché ! » Il s’interroge : « dans quel autre système économique un produit est vendu dix fois son coût ? »

Christophe Ramond estime qu’il « est plus que temps de stabiliser les tarifs de l’énergie avec l’intervention du secteur public. Il est urgent de renationaliser EDF ! La marchandisation de l’électricité a abouti à une déresponsabilisation des acteurs. Plus personne n’a de vision du service public de l’électricité. Reprenons la main sur l’énergie ! EDF doit être dans les mains de l’État pour entreprendre les grands chantiers de demain. »