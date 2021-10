Tarn-et-Garonne. Une deuxième Maison relais va voir le jour à Montauban

Destinée aux personnes en difficulté, la Maison relais Montauriol ouvrira ses portes en décembre dans le centre ville de Montauban.

C’est en 2008 que la première structure de logements collectifs et encadrés destinés aux personnes isolés et aux faibles ressources financières avait vu le jour à Montauban, grâce au Centre communal d’action sociale (CCAS). Depuis, deux logements de transition ont été ouverts afin de pouvoir accompagner les personnes vers un retour à l’autonomie de vie. Afin de répondre aux besoins grandissants en la matière, la ville de Montauban accueillera en décembre prochain une deuxième Maison relais, dans le centre-ville.

24 appartements privatifs pour bénéficier d’un temps de réadaptation

La Maison relais Montauriol sera composée de 24 appartements privatifs, d’un espace collectif et d’un jardin. Ce type de structures proposent un logement durable, sans limitation de durée, où les personnes peuvent réellement bénéficier d’un temps de réadaptation pour se réhabituer progressivement à la vie quotidienne et recréer du lien social. Elles constituent une forme d’habitat adapté pour répondre aux besoins des personnes à faible niveau de ressources, en situation d’isolement ou d’exclusion sociale, et qui se trouvent dans l’incapacité d’intégrer, à court terme, un logement ordinaire.

(Source : communiqué de presse)