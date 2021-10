Que faire dans le Tarn-et-Garonne pendant les vacances de la Toussaint ?

Loisirs créatifs, jeux de piste, spectacles et escape game… Le Journal Toulousain a fait une sélection éclectique des activités et sorties dans le département du Tarn-et-Garonne pour occuper les enfants pendant les vacances de la Toussaint.

Les vacances à la médiathèque de Moissac

Durant les deux semaines de vacances de la Toussaint, la médiathèque de Moissac organise plusieurs ateliers et évènements qui raviront les enfants du Tarn-et-Garonne, de tous âges. Pour les plus jeunes (à partir de 6 ans), une initiation à l’enluminure romane aura lieu le mercredi 27 octobre, à 14h30. Il s’agit-là de s’essayer à cet art, pratiqué jadis par les moines de Moissac, qui copiaient et décoraient les manuscrits. Leurs secrets de fabrication permettront aux petits participants de créer leur propre lettrine, ornée à la feuille d’or. Puis, le mercredi 3 novembre, à 14h30, les enfants partiront à la découverte des pavements médiévaux. Après avoir observé les sols et les murs de l’abbaye, ainsi que les découvertes des archéologues, ils fabriqueront un moulage en argile d’un carreau estampé.

Pour les plus grands, de 8 à 10 ans, la médiathèque de Moissac organise le mercredi 27 octobre, de 14h30 à 16h, un atelier origami, l’art du pliage en papier. Un tableau sur le thème d’Halloween sera réalisé en compagnie de l’association Wakaba. Accessible à tous, l’origami nécessite cependant deux qualités : un minimum de doigté… et de patience. Conseillé pour l’éveil artistique, il est également une base intéressante pour l’apprentissage de la géométrie. Et à l’issue de la séance, chaque participant repartira avec les schémas présentant les successions de pliages, afin de pouvoir les refaire à la maison.

Et les ados ne seront pas oubliés, puisqu’ils pourront participer à un atelier manga le mercredi 27 octobre de 14h30 à 16h. Les animateurs de l’association Wakaba partageront les trucs et astuces pour apprendre les bases du dessin manga, mais aussi les techniques plus approfondies.

Infos pratiques : Médiathèque municipale, 2 boulevard Léon Cladel à Moissac. Réservation conseillée au 05.63.04.01.85 ou par mail à mediatheque@moissac.fr.

Jeu de piste à Lauzerte

Réalisé par le créateur de jeux de piste numériques Baludik, “Panique au bal des monstres !” emmène les enfants dans les ruelles de Lauzerte. Pour participer, il suffit de télécharger l’application Baludik et de vous laisser guider pour jouer en totale autonomie. Le but étant d’aider les monstres à capturer l’énergie d’Halloween, et ce en moins de 45 minutes. Disponible du 20 octobre au 10 novembre, cette chasse au trésor est accessible gratuitement et à tout public. Prévoyez de charger votre smartphone à l’avance. Vous avez aussi la possibilité de télécharger le jeu à l’avance et de le faire hors-ligne sur place.

Infos pratiques : Du 20 octobre au 10 novembre. À Lauzerte.

La fête des comptines à Montauban

À destination du jeune public, le spectacle “La Fête des comptines” de Rémi Guichard emmène les enfants faire un tour du monde musical. Un voyage qui invite à redécouvrir les plus belles comptines et chansons à mimer. Du grand cerf dans sa maison, aux petits poissons dans l’eau, en passant par les crococo, les crococo, les crocodiles… Tous les refrains les plus entêtants feront partie du spectacle, mais les enfants pourront également écouter de nouveaux sons venus d’Afrique, de Russie ou du monde celte… Des représentations participatives, durant lesquelles les petits spectateurs pourront chanter, mimer, danser sur des rythmes venus d’autres pays, plongés dans un univers gai et coloré grâce au joli décor vidéo qui évolue au gré du voyage.

Infos pratiques : Espace VO, 1899 chemin de Paulet à Montauban. Dimanche 24 et lundi 25 octobre, à 10h30 et 15h30. Tarif normal : 8 euros.

Un escape game robotique à Valence d’Agen

L’Espace découverte de la centrale de Golfech dans le Tarn-et-Garonne organise, pendant les vacances de la Toussaint, un escape game d’un genre un peu particulier. Baptisé “Robot citrouille”, ce jeu est exclusivement basé sur le thème de la robotique. Une fois que vous aurez formé une équipe de deux à cinq personnes, vous entrerez dans le laboratoire des robots. Pièce dans laquelle vous serez pris au piège ! Vous disposerez alors d’une heure pour vous évader en trouvant le mot de passe que seul le robot Innova’Golfech détient. Une façon de tester ses connaissances en matière de robotique, de nouvelles technologies et d’innovation, tout en s’amusant en famille.

Infos pratiques : Les lundis (sauf le 1er novembre), mardis, jeudis et vendredis. Espace découverte EDF de la Centrale de Golfech à Valence d’Agen. Accessible à partir de 7 ans. Gratuit. Inscription obligatoire au 05.34.39.88.70 ou par mail à visites.edf.golfech@manatour.fr.